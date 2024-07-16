聯邦議員梅南德茲涉收賄16罪全成立 堅稱清白要上訴

新澤西州民主黨聯邦參議員梅南德茲(中)被宣判有罪後，離開法庭時向媒體發言。(美聯社)

原為參院 外交委員會主的新澤西州 民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)，被控接受賄賂及擔任外國代理人，經過起訴審理後，曼哈頓聯邦法院陪審團16日裁定所有被控16項罪名都成立，定10月29日宣布刑期，面臨長期監禁。他與代表律師離開法庭時表明會上訴。

今年70歲的梅南德茲與妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)雙雙遭到聯邦大陪審團起訴，指兩人接受3名新澤西州商人黃金、現金和豪車賄賂，同時擔任埃及政府的外國代理人。

貪污案去年揭發後，控罪不斷擴大，最終包括賄賂、勒索、欺詐、妨礙司法公正、共謀，以及充當埃及的外國代理人等。

全案今年5月13日正式開審，聯邦檢察官指梅南德茲濫用參院外交委員會主席職權，與妻子合謀受賄，透過會晤埃及情報官員以協助埃及獲得美國軍事援助，案發後他已被暫停該職。參院外委會主席職位權高望重。

居中牽線的新州 商人哈納(Wael Hana)與戴畢斯(Fred Daibes)同列被告；另一商人烏瑞柏(Jose Uribe)透過認罪協議，轉為汙點證人。

但梅南德茲全部否認控罪，在庭上自稱是愛國者，從未出任外國代理人，而他會晤外國官員只是履行外交委員會主席職務。至於聯邦調查局人員在他位於新州寓所發現的大量金條及現金，只是屬於妻子娜汀。

梅南德茲在法院外表示，「我從未違反我的公職誓言，我是一心為國的愛國者，從不是外國代理人」。娜汀同樣否認控罪，由於正從乳癌手術後康復，故案件延後審判。

在聯邦陪審團16日裁定梅南德茲全部罪名成立後，民主黨人齊聲要求他辭去新州參議員職務，包括參院多數黨領袖舒默、新澤西州聯邦參議員布克(Corey Booker)及新州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)等人。金安迪已獲民主黨提名，11月選舉，有望取代梅南德茲遺下的聯邦參議員席位。

舒默在聲明說，「鑑於裁定罪成，梅南德斯現在必須為了他的選民、參議院和我們的國家做正確的事，就是辭職。」梅南德茲一直堅稱自己清白而拒不辭職。

民主黨籍的新州州長墨菲(Phil Murphy敦促聯邦參院，若梅南德茲不辭職就將他驅逐，但需要參院三分之二多數票通過，一個多世紀以來還沒有參議員被撤職。

裁決在大選前四個月出爐，梅南德茲被控罪後，意圖以獨立身份競選連任，不大可能勝選。