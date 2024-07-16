OpenAI吹哨者要求美證管會 調查公司與員工保密協議

OpenAI吹哨者向證券管理委員會提出投訴。(路透)

OpenAI 吹哨者向證券管理委員會（SEC）提出投訴，要求證管會調查這間ChatGPT的製造商是否非法限制其員工發表人工智慧 技術風險相關言論的權利。

美聯社報導，一封代表「一位或多位匿名且秘密」吹哨者的信件寄給SEC主席詹斯勒（Gary Gensler），要求SEC迅速、積極地執行針對保密協議的監督，以免這些協議阻止員工和投資者向監管機構提出疑慮。

這封7月1日的信件提到吹哨者日前已正式向SEC提出投訴。「華盛頓郵報」（The Washington Post）最先揭露此封信件。

聯邦參議員 葛拉斯理（Chuck Grassley）的辦公室向美聯社分享此信的副本，並表明信件是由受合法保護的吹哨者所提供。

來自愛阿華州的共和黨籍參議員葛拉斯理在書面聲明中表示，OpenAI的政策與做法似乎對吹哨者的發言權產生寒蟬效應，使他們無法就受保護的披露發表意見，並獲得應有的補償。為了讓聯邦政府在人工智慧領域保持領先，OpenAI的保密協議必須有所改變。

OpenAI在聲明中表示其政策保障員工發表受保護披露的權利，並表明公司已移除了可能會懲罰員工在離職後批評公司的「不詆毀條款」。

SEC今天並未回覆置評請求，且通常不會說明是否會展開調查。