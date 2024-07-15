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拜登：精神狀態極佳 此次大選本來就難分軒輊

編譯陳韻涵／即時報導
拜登總統。 (美聯社)
拜登總統。 (美聯社)

拜登總統15日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC)主播霍爾特(Lester Holt)專訪，試圖平息民主黨內人士及選民認為他不適合競選連任的憂慮。 

拜登在專訪中承認自己年事已高，但強調精神狀態「好得不得了」。

對於民主黨人憂慮他會輸給川普，拜登重申，他不會輸。

拜登說：「我們早就知道，打從他(川普)宣布(競選)消息的那一刻起，這就會是場難分軒輊的選戰。」

拜登說：「民調數據訴說不同情況，但我們彼此的差距不大，這基本上是場勢均力敵的競賽。」

國家廣播公司新聞網最新民調顯示，川普領先拜登兩個百分點，落在該調查的誤差範圍內。

但該民調也顯示，逾60%民主黨人認為，他們更想看到拜登以外的候選人列名選票，而80%選民憂慮擔心拜登身心狀態。

拜登在辯論失利後，積極證明自己的各方面能力，卻也引發其他擔憂，例如他曾在北大西洋公約組織(NATO)峰會記者會上，誤稱烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)為俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，之後又把他的副手、現任副總統賀錦麗(Vice President Trump)稱作「副總統川普」(Vice President Trump)。

拜登此次受訪期間，有時語調高亢激昂，有時低聲咕噥，有時聲音漸弱；在身體動作方面，他曾揉眼睛，上半身看似不自在的扭動。

對於失誤頻頻，拜登說：「我在做的就是，走出白宮，向國民證明，我具備我所有的才能，我不需要筆記和讀稿機，也可以直接回答任何問題」。

拜登 川普 民調

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