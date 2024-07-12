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偷顧客帳戶近百萬元買房開公司 銀行員工被捕

紐約華童爬無護欄屋頂嬉鬧 嚇壞路人…背後原因心酸

偷顧客帳戶近百萬元買房開公司 銀行員工被捕

編譯莊瑞萌／即時報導
示意圖。(美聯社)
示意圖。(美聯社)

新州一名銀行前員工涉嫌盜用客戶存款近百萬元，並將這筆不法之財用於購買房地產以及成立公司，日前遭檢方以詐欺罪名起訴，事發銀行則對該名客戶做出賠償。

伯靈頓郡(Burlington County)檢察官布拉德蕭(LaChia L. Bradshaw)表示，警方已經逮捕41歲的哈山(Agha Hasan)，他被指控多項二級罪名，包括詐騙盜竊、電腦犯罪活動及挪用受託財產；三級罪名則包括未申報新澤西州稅務、五項未支付所得稅以及兩項虛假申報。

檢方稱，哈山在桑坦德銀行(Santander Bank)霍利山(Mount Holly)分行任職6年期間，從單一名客戶竊取99餘萬元，銀行詐騙調查人員在發現由哈山執行及監管的可疑交易後，去年就通報相關單位，哈山稍早已遭到銀行解僱。

桑坦德銀行透過聲明表示，「身為一家負責任的銀行，保護我們的客戶是最優先要務。涉案人士已不再與桑坦德銀行有任何關係。我們將繼續配合地方執法單位並已賠償客戶損失。」

哈山從2014年起在桑坦德銀行任職，並與受害客戶成為朋友，事後取得他的信任負責繳款事宜，兩人關係之好，哈山一度到客戶家中，取得客戶簽完名的空白支票，同時讓客戶同意匯款。

除了獲得該名客戶同意幾項交易之外，哈山還能從該名客戶的帳戶提款與支付。有關單位指出，哈山取走客戶的錢後，大多用在個人花費上，例如購買房地產以及經營多項事業，包括加油站、洗車、便利商店以及設立一家顧問公司等。

房地產 新澤西州 支票

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