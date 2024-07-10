前好萊塢製片溫斯坦可能面臨新性侵指控

曼哈頓地區檢察官表示，前好萊塢製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）在今年秋天重審前，可能面臨新的性犯罪指控。美聯社

曼哈頓 地區檢察官表示，前好萊塢製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）在今年秋天重審前，可能面臨新的性犯罪指控。

法新社報導，曼哈頓地區助理檢察官布魯伯格（Nicole Blumberg）昨天表示，檢方正在調查溫斯坦犯下的其他暴力性侵案件，這些行為的追溯期沒有時效限制。

布魯伯格在法庭向法官法伯（ Curtis Farber）表示：「正如2020年所說，當時有些女性還沒有準備好走上法律程序，如今她們之中有人準備好了。」

溫斯坦於2020年在紐約被定罪、判處23年徒刑，罪行包括在2013年強暴性侵女星潔西卡曼恩（Jessica Mann），以及2006年強行對前製片助理海利（Mimi Haley）口交。

但紐約上訴法院（New York Court of Appeals）今年4月推翻溫斯坦性侵有罪的判決，以4比3裁決當年承審法官有錯，錯在採納了名字不在訴訟中的女性之證詞，並下令重審。布魯伯格說，此案最快11月重審，檢方已做好準備。

溫斯坦案無疑是#MeToo運動的決定性審判，上訴法院逆轉判決在當時令各界震驚不已。

溫斯坦的辯護律師艾達拉（Arthur Aidala）則表示溫斯坦已準備好接受審判，並斥責檢方的策略，「他們是因為目前案子罪證不夠確鑿，才找其他人提出新罪名。」

這位權極一時的製片大亨出庭時身坐輪椅，看起來虛弱、蒼白且幾乎禿頭。

艾達拉表示，現年72歲的溫斯坦在獄中的健康狀態每況愈下，「他不是年輕人，他是一個病人，他的糖尿病已經嚴重到極點」。

雖然溫斯坦在紐約的罪刑被推翻，但他在加州 因強姦罪被判16年徒刑，目前仍被關在監獄 。

下次庭訊預定7月19日進行。