4志願者「火星」生活 1年「重返地面」

NASA招募的四名志願者，在模擬火星生活378天後，於6日重新出現在「地球」表面，從與世隔絕的人造外星環境中出來。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA )招募的四名志願者，在模擬火星 生活一年後，於6日重新出現在「地球」表面，從與世隔絕的人造外星環境中出來。

這四名志願者分別是凱莉·哈斯頓(Kelly Haston)、安卡·塞拉留(Anca Selariu)、羅斯·布羅克韋爾(Ross Brockwell)和內森·瓊斯(Nathan Jones)；他們在2023年6月25日，進入位於休士頓詹森太空中心(Johnson Space Center)內，由3D列印技術建築而成的模擬火星基地，成為這項名為「組員健康和性能探索模擬」(CHAPEA, Crew Health and Performance Exploration Analog)任務的第一批組員。

6日下午5時左右，太空人 兼飛行運作副主任林琪兒(Kjell Lindgren)敲了敲棲息地的門，四名志願者魚貫走出，分享了他們對彼此和在外面耐心等待之人的感激之情，以及從關於未來載人火星任務和地球生活中吸取的經驗教訓。

「你好，」任務指揮官哈斯頓從火星基地內出來後表示，「能向大家打招呼，真是太棒了。」

身為醫師兼任務醫官的瓊斯則表示，他們的378天的監禁「過得很快」。

任務飛行工程師布羅克韋爾指出，這次任務讓他知道了永續生活對地球上每個人的重要性。

這四名志願者在過去一年內，生活和工作都在1700平方呎的火星基地內，模擬在這顆距離太陽第四遠行星上的任務；關於人類前往月球以外的星球，火星任務可說是科學家和科幻迷間，討論度最高的話題。

CHAPEA項目的第一批太空人，其模擬重點是在透過又稱為「火星行走」的太空漫步任務，為未來火星任務創造可能的條件，以及種植和收穫蔬菜以補充糧食所需，並維護棲息地和設備。