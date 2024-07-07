西岸將飆破100℉ 全美3600萬人處於「過熱警告」

加州死亡谷國家公園，7日出現128度的高溫，但即使如此酷熱，仍有遊客特地前來與當地的溫度顯示看板合照。(美聯社)

全美各地破歷史紀錄的酷熱威力，持續不退，天氣預報表示本周西部部分地區的氣溫將飆破華氏100度，東部地區則會炎熱潮濕。國家氣象局(National Weather Service)氣象學家傑克森(Bryan Jackson)7日稱，現有3600萬民眾(約總人口10%)處於最高等級的「過熱警告」(excessive heat warning)中，且西部和太平洋西北地區的數十個地點預計將追平或打破先前的高溫 記錄。

美國廣播公司新聞網(ABC News)7日報導，北加州 許多地區周末氣溫超過110度，瑞定(Redding)的最高氣溫達到創紀錄的119度。亞利桑納州 鳳凰城(Phoenix)7日則創下每日低溫最高紀錄：從未低於92度。

俄勒岡州7日氣溫超過100度，加州部分地區的氣溫飆升至115度。在較潮濕的東岸氣溫也破三位數，但7日並未發布高溫警告。傑克森稱北卡州洛麗(Raleigh)達到有紀錄以來最高的106度，最高高溫指數達118度。

賭城拉斯維加斯6日達到115度，上次出現如此高溫是在2007年；7日氣溫則逼近118度的歷史紀錄。罕見的高溫警報甚至延伸到海拔更高的地區，包括太浩湖(Lake Tahoe)周圍，國家氣象局雷諾(Reno)分局警告「即使在山區也有重大高溫風險…整個內華達州西部和加州東北部的高溫要到下周末才會降到100度以下。」

而創下地表最熱氣溫的加州死亡谷國家公園，7日出現128度的高溫；最高紀錄為1913年7月的134度，但有專家質疑當時測量準確性，稱真正紀錄應是2021年7月的130度。即使如此酷熱，仍有遊客特地前往該處與溫度顯示看板合照。