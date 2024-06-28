我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

規模66億元紅藍卡客服專線 爆發合約爭議

總統辯論 梅蘭妮亞不見影蹤 吉兒拜登扶夫下台

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳，他28日在北卡羅萊納州造勢承認，自己不這麼年輕了，也沒有過去的辯才無礙，但他知道如果說實話及治理國家；面對民主黨內部出現的「換登」風浪，拜登說，自己是確信能全心全意勝任總統的工作，才競選連任的。

兩位民主黨前總統28日下午分別在社群平台X發文支持拜登，均強調11月選舉事關重大。

歐巴馬表示，他也知道昨晚的辯論不佳，但這次選舉選的是為了普羅大眾奮鬥一生，或者只關心自己的人；選的是說真話的人，或者是為了自身利益撒謊的人。昨晚的辯論沒有改變這一點，也因此11月的選舉事關重大。

柯林頓說，辯論好壞由專家分析；他點出以下事實：拜登3年來的領導相當有力，穩住了疫後的美國，創造新就業機會，在解決氣候危機上有了實在的進步，並在打擊通貨膨脹做了一系列成功的工作，這些都是把美國人民拉出前總統川普留給大家的泥沼，也因此11月的選舉事關重大。

拜登28日在北卡造勢時說，「我知道，我已經不是年輕人」，他承認自己沒辦法像過去一樣，走路這麼容易、說話這麼流利，也沒有曾經的辯才無礙；「但我知道該怎麼說實話，我知道是非對錯，也知道怎麼做這工作，怎麼把事情做好。」

拜登說，跟多數美國人一樣，當被打倒仍會站起。

支持者在拜登談及昨晚的辯論情形，高呼拜登的名字給予回應。

拜登說，他知道如何帶領國家從疫情後的經濟深淵站起來，讓所有人都受惠，也知道如何跟全球的獨裁者（如俄羅斯總統普亭）對抗，絕不投降，他知道如何捍衛全球的安全與自由。

拜登表示，「若我不相信我能全心全意勝任這份工作，我不會決定競選連任。」

拜登稱前總統川普是美國的威脅，威脅美國的自由與民主。

拜登 民主黨 川普

上一則

儘管選舉辯論表現引人詬病 拜登矢言參選到底

延伸閱讀

儘管選舉辯論表現引人詬病 拜登矢言參選到底

儘管選舉辯論表現引人詬病 拜登矢言參選到底
洛杉磯民主黨派對眾志成城 華人支持拜登堅定不移

洛杉磯民主黨派對眾志成城 華人支持拜登堅定不移
馬斯克稱辯論是「為換人做準備」 海理預測民主黨將換掉拜登

馬斯克稱辯論是「為換人做準備」 海理預測民主黨將換掉拜登
支持者也含淚勸退 克魯曼呼籲拜登「主動」退選

支持者也含淚勸退 克魯曼呼籲拜登「主動」退選

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
許多消費者隨機收到不明網購貨物，但這些人其實根本都沒有下單訂購，極可能是遇上「刷評詐騙」。(美聯社)

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

2024-06-22 19:40
發現暴龍化石的北達科他州西南部地獄溪荒地。（路透）

3兄弟健行 竟發現6500萬年前暴龍化石

2024-06-21 02:00
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(圖／123RF)

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

2024-06-26 17:48

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑