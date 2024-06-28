表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

美國總統拜登 在27日的首場辯論表現不佳，他28日在北卡羅萊納州造勢承認，自己不這麼年輕了，也沒有過去的辯才無礙，但他知道如果說實話及治理國家；面對民主黨 內部出現的「換登」風浪，拜登說，自己是確信能全心全意勝任總統的工作，才競選連任的。

兩位民主黨前總統28日下午分別在社群平台X發文支持拜登，均強調11月選舉事關重大。

歐巴馬表示，他也知道昨晚的辯論不佳，但這次選舉選的是為了普羅大眾奮鬥一生，或者只關心自己的人；選的是說真話的人，或者是為了自身利益撒謊的人。昨晚的辯論沒有改變這一點，也因此11月的選舉事關重大。

柯林頓說，辯論好壞由專家分析；他點出以下事實：拜登3年來的領導相當有力，穩住了疫後的美國，創造新就業機會，在解決氣候危機上有了實在的進步，並在打擊通貨膨脹做了一系列成功的工作，這些都是把美國人民拉出前總統川普 留給大家的泥沼，也因此11月的選舉事關重大。

拜登28日在北卡造勢時說，「我知道，我已經不是年輕人」，他承認自己沒辦法像過去一樣，走路這麼容易、說話這麼流利，也沒有曾經的辯才無礙；「但我知道該怎麼說實話，我知道是非對錯，也知道怎麼做這工作，怎麼把事情做好。」

拜登說，跟多數美國人一樣，當被打倒仍會站起。

支持者在拜登談及昨晚的辯論情形，高呼拜登的名字給予回應。

拜登說，他知道如何帶領國家從疫情後的經濟深淵站起來，讓所有人都受惠，也知道如何跟全球的獨裁者（如俄羅斯總統普亭）對抗，絕不投降，他知道如何捍衛全球的安全與自由。

拜登表示，「若我不相信我能全心全意勝任這份工作，我不會決定競選連任。」

拜登稱前總統川普是美國的威脅，威脅美國的自由與民主。