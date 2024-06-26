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最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主

記者顏伶如／即時報導
最新民調發現，搖擺州選民不覺得拜登總統有辦法捍衛民主，反而較青睞前總統川普。(美聯社)
最新民調發現，搖擺州選民不覺得拜登總統有辦法捍衛民主，反而較青睞前總統川普。(美聯社)

華盛頓郵報與喬治梅森大學(George Mason University)沙爾政策與政府學院(Schar School of Policy and Government)最新聯合民調顯示，美國民眾認為民主面臨威脅是今年大選的重要議題，但搖擺州選民不覺得拜登總統有辦法捍衛民主，反而較青睞前總統川普

華盛頓郵報26日報導，拜登與民主黨盟友一直把爭取連任定調為美國生存之戰，對於川普再次執政提出警告指出，美國民主面臨生存威脅。拜登在演說及選舉廣告中，以川普企圖推翻2020年大選結果、川普支持者2021年1月6日國會暴動以及川普揚言上台後將利用職權清算政敵等為例，對於川普威脅民主提出警告，但拜登的訊息在足以決定大選勝敗的關鍵選民之間，似乎沒能引起迴響。

華盛頓郵報與喬治梅森大學沙爾政策與政府學院聯合民調顯示，拜登2020年大選險勝的六個搖擺州裡，被評估為可能決定2024年總統選舉鹿死誰手的關鍵選民當中，逾半數表示民主受到威脅是這次投票的重要影響，其中大多數選民認為，川普比拜登更有能力處理民主面臨威脅的問題，大多數選民同時認為，即使獨裁者企圖奪權，美國現行體制足以保護民主。

報導指出，調查結果顯示拜登選情不妙，因為拜登需要對選舉感到漠然的搖擺州選民支持，才能連任。

喬治梅森大學政策與政府教授吉斯特(Justin Gest)指出，許多美國民眾並未看到拜登對民主的守護，對於拜登選情來說，「這是不好的徵兆」。

研究人員在今年4月及5月間，對亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州、威斯康辛州共計3513名登記選民完成調查，其中有2255名受訪者被歸類為今年大選結果的「決定者」(Deciders)。「決定者」的條件包括：前兩屆總統大選只曾投票一次、年齡在18歲至25歲之間、從2022年以來是登記選民、今年選舉並未決定要投拜登或川普，或者2016年大選到2020年大選之間曾經改變投票方向。

被問到哪位候選人對於美國民主受到威脅較有能力處理時，所有受訪選民有44%回答川普，33%回答拜登，16%回答兩者皆非，7%回答兩者皆是；而在「決定者」選民當中，38%回答川普，29%回答拜登，23%回答兩者皆非，10%回答兩者皆是。

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