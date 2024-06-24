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WSJ：投資房地產收租當401(k) 退休生活退而不休

記者顏伶如／即時報導
相較於401(k)退休帳戶，某些民眾喜歡投資不動產，以房租做為退休收入。(美聯社)
相較於401(k)退休帳戶，某些民眾喜歡投資不動產，以房租做為退休收入。(美聯社)

華爾街日報報導，相較於401(k)退休帳戶，某些民眾喜歡投資不動產，以房租做為退休收入。波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)根據聯準會數據分析，成員有65歲以上的美國家庭，在2022年裡約10%靠房租賺取收入。退休之後當房東，代表還要繼續工作，例如房屋修繕、解決租客欠租等問題，退休生活其實退而不休。

許多退休族房東靠著數十年來的房地產增值及鎖定低利率，獲得安穩的退休生活。四名退休族房東分享自身經驗甘苦談：

加州聖地牙哥70歲房東巴特菲德(Josh Bottfeld)擁有7棟房屋，房貸債務仍有130萬元，每年成本開銷約12萬元。房貸固定利率為3.5%。

原本從事人力仲介工作的巴特菲德，1997年遭裁員之後，轉行擔任房屋仲介。目前他擁有7棟房屋，共有14個出租單位，以房租6%至10%佣金聘請物業管理(property managers)負責調查租客背景及維修房屋。他說，如果自己管理能賺更多，「但我想省點麻煩」。

巴特菲德每個月平均房租收入有2萬，社安金領3200元，過橋貸款(bridge loans)8000元，不包括房貸等生意開銷的每月花費則為1萬元。

＊在麻州、佛蒙特州各有一棟租屋的56歲房東莎拉‧麥克廉(Sarah McLane)並無貸款債務，每年成本開銷約10萬。

她從1998年起就為401(k)退休帳戶存款。2007年，身為單親母親的她，從帳戶提款25萬元做為在佛蒙特州斯托佛(Stowe)購屋頭期款，後來覺得為退休帳戶儲蓄並不是當務之急，而是開始發展出租事業。

＊喬治亞州70歲房東哈爾特曼(Bryan Haltermann)擁有12棟房屋，房貸債務有200萬，每年成本開銷約15萬。

大約40年前開始從事出租生意的他，全盛時期有20棟房屋。幾年前退休時賣掉10棟房屋，獲利約1000萬元，其中500萬做為投資之用。他說，房租收入足以繳房貸、稅金與保險，除了奧古斯塔(Augusta)的自宅之外，在北卡羅來納州漢德森維爾(Hendersonville)也有度假屋。他說，與妻子一年開銷大約15萬元，比退休之前還多5萬，絕大多數都花在旅遊。

＊加州西拉馬德雷(Sierra Madre)63歲房東查克(David Zach)擁有4棟房屋，房貸債務85萬，每年開銷約6萬6000元。他說，每月房租收入約7000元，附屬住宅單元(accessory dwelling unit，ADU)今秋完工後，每月還可多賺2000元。

退休 房東 加州

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