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經常導致社安金殘障福利申請遭拒的過時職缺 今起移除

記者顏伶如／即時報導
社會安全局局長歐麥利在參院財政委員會作證。(美聯社)
社會安全局局長歐麥利在參院財政委員會作證。(美聯社)

數十年來，民眾申請社安金殘障福利時，經常被認定可以從事某些在美國經濟早已消失、現今職場極少存在的工作而遭拒，例如揀豆員(nut sorter)、充氣管操作員(pneumatic tube operator)、縮微膠片處理員(microfilm processor)，引發審查不公、有失準確等爭議。華盛頓郵報報導，社會安全局(Social Security Administration)今天(24日)起將廢除這些職缺項目。

報導指出，社安局24日起將把絕大多數已經過時、不需要技能即可擔任的工作從審查清單移除，只保留其中少數。

2022年，華盛頓郵報報導上一次更新已是47年前的聯邦勞工市場資料庫，導致不少民眾申請社安金殘障福利時被打回票，後來社會安全局局長歐麥利(Martin O'Malley)決定把某些已經過時的工作項目從清單上移除。

歐麥利受訪時說：「我們沒能跟上時代腳步，這當中有許多令人詬病的案例。他說，以已經過時的工作職缺做為參考，使得申請殘障福利審查過程其他環節的可信度都受影響。

歐麥利表示，工業經濟改變之後，某些職缺隨之消逝，「我們卻沒有把這些工作項目從規定裡刪除」。

報導指出，律師與倡議人士表示，社安局這項改變將讓困難度極高的殘障福利申請獲得立即改善。

曾對社安金殘障福利撰文檢討的新澤西州律師李柏克曼(Kevin Liebkemann)說，對於申請民眾來說，這項改變意義重大。李柏克曼表示，許多實際案例當中，民眾得知等候多年竟然申請遭拒，心理受到嚴重衝擊，「拒絕理由則說他們可以從事已經不存在的工作」。

長期以來，社安局靠著勞工部製作的職業分類典(Dictionary of Occupational Titles)判斷殘障福利申請者是否能在職場上工作，但資料庫裡1萬2700項需要技能及不需要技能的職缺，絕大多數在1977年後就不曾更新。

美國經濟已從藍領階級製造業轉型為資訊業、服務業為主之後，就連勞工部在31年前也不再使用這套資料。然而，社安局就業專家還是使用資料庫裡大約137項不需要技能的職缺，做為拒絕殘障福利申請的理由，但這些工作機會大多已經移到海外或被機器取代，例如爬行動物養殖農(reptile farmer)、銀行密碼調整員(banking pin adjuster)、木桶組裝員(barrel assembler)。

福利 勞工部 社安金

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