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華爾街大銀行報告 這行業工作將被AI取代最多

編譯林聰毅／綜合外電
花旗的報告說，AI可能使半數以上的銀行業工作自動化。 路透
花旗的報告說，AI可能使半數以上的銀行業工作自動化。 路透

花旗集團（Citigroup）的報告說，人工智慧AI）可能使半數以上的銀行業工作自動化，也就是銀行業被AI取代的工作崗位可能比其他任何行業都多，但銀行採用AI的步調也很緩慢。

Business Insider報導，AI已被認為有可能深刻改變各行各業的工作。但根據花旗的最新研究報告，「金融業將處在這場變革的最前沿」。

花旗的報告說：「2020年代中期的銀行或金融公司是什麼樣貌，無論是消金或企金，看起來都將與1980年代中期或1940年代中期截然不同。」「AI將重複這種循環，而且可能使其加速。」

說報告還說，雖然通用技術（GPT）為創新創造了新機會以及提高生活品質，「但它們也顛覆了現有的做事方式」，「因此，它們也會製造輸家，尤其是在短期內」。

花旗研究人員援引埃森哲研究（Accenture Research）和世界經濟論壇（WEF）的數據表示，約67%的銀行工作「更有可能」透過AI加以自動化或增強。這意味著「銀行工作」最有可能被AI主導的工作取代。

花旗的報告也說，與AI有關的法遵經理以及倫理和治理人員增加，可能會局部或完全抵銷銀行員工人數減少的影響。

花旗還點出一個好處，研究人員估計「採用AI可能使全球銀行業的利潤池在2028年增加9%或1,700億美元，從略高於1.7兆美元增至接近2兆美元。

花旗研究人員認為，「金融服務業使用現代AI工具（尤其是通用AI）的速度，將比其他產業相對緩慢」，部分原因是該產業受到高度監管，以及缺乏放諸四海皆準的規則。

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