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網紅表面風光 背後辛酸…近半年入不到1.5萬 無任何保障

中央社紐約18日專電
（美聯社）
（美聯社）

網紅是不少年輕人甚至成年人夢想的職業，不過背後辛酸難以言喻。華爾街日報報導，想成為成功的網路創作者競爭激烈，市場存活的的大部分是長期經營者，少見一夜成名現象。另外，大部分從業者收入低，沒有有薪假期、保險與退休保障。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，全球數億人常態性在社群媒體貼照發影片，投資銀行高盛（Goldman Sachs）統計，當中約5000萬人可從平台獲得報酬。但越來越多人投入網路內容生產業，到2028年，每年市場還會擠進10%到20%有志成為社群影響者的競爭者。美國勞工部至今未追蹤「網紅」、「社群影響者」實際收入狀況。

多項調查顯示，網路內容生產者通常短則數月，長則數年，才能由社群平台、網友抖內、贊助商、商品銷售帶貨與廣告連結的整合資源中獲利。透過網路內容發想，創作者逐漸瞭解什麼可以吸引網友，製造聲量，增加粉絲追隨者，提高賺錢的機會。

但靠網路走紅賺錢並不容易，網紅行銷業者NeoReach指出，去年靠網路內容賺取收入人士中，48%僅能賺到1萬5000美元或更少，有13%可賺到10萬美元。

以美國收入水準而言，擠進社群意見領袖（Key Opinion Leader，KOL）的投報比例不高。網紅收入差距大的影響因素很多，全職、兼職、專精某內容，如流行、投資與生活方式等都會有影響。疫情期間訂閱或關注者雖增加，但更多人入行。

由於少數內容生產者看似一夜成名，坐享名利，能見度高，導致網紅業成了許多年輕人，包括成年人的夢想職業。但風光背後頗為辛酸，這行需要不斷產製內容，許多人常有創作動能不再的危機，得不斷企劃、拍攝、剪輯，期間還得尋找廣告商與大量粉絲互動。

Emarketer分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出，大家不瞭解網紅背後的辛酸，能賺錢維持生計的都已入行多年，大部分不是一夜成名。這行就像自營商，沒有一般雇員的有薪假期、公司保險給付、退休金等，如今還面臨高通膨和高房貸利率，光靠產製網路內容難以維生，

此外，社群平台分潤標準愈來愈高，TikTok在2020至2023年設置10億美元創作基金，YouTube的短影音Shorts也提供每月100至1萬美元的獎金，Instagram的Reels也跟進類似作法。但以TikTok為例，5月的分潤粉絲數與流量最低標各為1萬與10萬，Instagram只對能帶流量的使用者發出創作邀請，TikTok還面臨在美國下架的危機。

YouTube去年也調整廣告分潤標準，訂閱者超過1000，Shorts點閱數在過去90天破1000萬點閱的創作者可獲45%的廣告業績分潤。

Emarketer數據顯示，美國網紅市場規模每年約在137億美元左右，當中81.4億來自於廣告商。許多網紅難以適應廣告業者的強勢作風，憂心失去自我風格。網路創作進場標準低，簡單器材拍攝與手機直播就可在各社群平台上線，但營造可獲利的粉絲數及流量，門檻越來越高。

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