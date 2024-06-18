漲知識 總統大選新關鍵詞：道布斯爸爸們、雙重黑粉…

圖為2020年11月3日大選日在賭場拉斯維加斯的選民排隊投票。(美聯社)

歷來美國總統大選，總有選戰策士、民調分析師與操盤手創造嶄新的關鍵詞，以勾勒選民的投票意向並藉此動員拉票，這屆大選也不例外，像是低成本假訊息、道布斯爸爸們和法律戰，都是被廣泛熱議的關鍵詞彙。

距離2024美國總統大選投票日不到半年，兩大陣營民主與共和黨 的較勁日益白熱化，以下是路透今天彙整並列舉，本屆大選常見諸於報端的關鍵詞彙。

低成本假訊息（cheap fakes）：

低成本假訊息容易製成，並可藉由重組畫面和加速或放緩播放圖像，運用繪圖軟體Photoshop生成。

近來支持共和黨的社群媒體帳號廣傳對總統拜登（Joe Biden）的行為加以誤導的影音，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）17日表示：「這些就是低成本的假影片，是惡意製作的。」

道布斯爸爸們（Dobbs dads）：

美國最高法院2022年對「道布斯訴傑克森女性衛生組織案」（Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization）做出裁決，推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決為美國墮胎權提供的憲法保護。民主黨 人如今自忖，一些原本挺共和黨的父親可能出於關切他們女兒的生育權，而轉換陣營。

前共和黨策士暨反對川普 （Donald Trump）組織「林肯計畫」（Lincoln Project）共同發起人威爾森（Rick Wilson）今年稍早在愛阿華州告訴媒體記者，這項裁決不僅會動員女性選民，也會讓育有少女的父親改變投票意向，這些人因此被稱為「道布斯爸爸們」（Dobbs dads）。

費特曼民主黨人（Fetterman Democrats）：

這個詞彙發想自民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman），指的民主黨內與進步派和溫和派皆保持距離、而採取出人意表且往往源自民粹政治政策立場的人士。

一名政治顧問指出，很多地方上的民主黨從政者欣然當個「費特曼民主黨人」，費特曼真的給了他們能夠有話直說且無須顧忌任何正統思維的政治擋箭牌。

法律戰（lawfare）：

意指策略性運用法律程序來威嚇或阻礙競爭對手。川普正面臨多起刑事訴訟，而包括他本人、支持者和立場偏右的媒體都日益提高分貝聲稱，民主黨人正以法律戰對付這位共和黨總統參選人。

川普今年4月發布影片說：「你們正在目睹的所有這些（司法）武器化和法律戰，...是由美國司法部執行，他們（民主黨人）在那裡安插自己人。」

「雙重黑粉」（double hater）：

指的是看拜登和川普都不順眼的選民。一名選戰策士說，今年選舉不想投給這兩位候選人的選民類型真的非常廣泛且多元。這類選民也被稱為都不想投的選民（no-no voter）。