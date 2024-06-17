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國安顧問蘇利文訪印度 推展新興科技領域合作

中央社新德里17日專電
國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天起赴印度展開2天訪問。路透
國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天起赴印度展開2天訪問。路透

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天起赴印度展開2天訪問，將在印美「關鍵與新興技術倡議」（iCET）框架下與印度對口官員共同主持會議，推展兩國在新興科技領域合作。

蘇利文於17日至18日訪問印度，與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）共同主持印美iCET第2次會議，會後料將發布聯合聲明，公開相關進展。

iCET是由印度總理莫迪（Narendra Modi）與總統拜登（Joe Biden）於2022年5月在東京出席四方安全對話（Quad）峰會時推出。

根據倡議，印美兩國將共同推動在半導體、人工智慧、量子計算、創新防衛、太空、通訊、關鍵礦物及稀土處理等新興科技領域的合作。

印度News18新聞網引述消息人士報導，蘇利文與多瓦爾也將討論美國奇異航太（GE Aerospace）與印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics）共同生產F414渦輪扇發動機，供印度空軍使用的計畫，以及「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）計畫。

IMEC是於20國集團（G20）去年9月在新德里舉辦峰會期間提出，被認為意在與中國的「一帶一路」抗衡。

蘇利文是莫迪第3度接任印度總理之後，首位來訪的美國高層官員，他今天也拜會了印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。

蘇杰生在社群平台X發布了會面照片，並稱兩人就雙邊、區域及全球議題進行廣泛討論，也相信印美戰略夥伴關係將繼續強勁前行。

印度媒體引述消息人士說，蘇利文這次偕同副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等美國高層官員及產業界代表來訪，預料也將拜會莫迪。

印度 蘇利文 拜登

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