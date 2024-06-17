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WSJ：企業稅調漲或調降 兩黨角力結果攸關1兆稅收

WSJ：企業稅調漲或調降 兩黨角力結果攸關1兆稅收

記者顏伶如／即時報導
今年大選勝敗結果攸關1兆稅收，民主黨若在11月選舉勝出，企業稅可能從21%調高至28%，共和黨若全面執政，則企業稅可能調降到最低15%。(美聯社)
今年大選勝敗結果攸關1兆稅收，民主黨若在11月選舉勝出，企業稅可能從21%調高至28%，共和黨若全面執政，則企業稅可能調降到最低15%。(美聯社)

今年大選結果牽動企業稅是調是漲。華爾街日報17日分析，企業稅引發兩黨政治角力，民主黨若在11月選舉勝出，企業稅可能從21%調高至28%，共和黨若全面執政則企業稅可能調降到最低15%，勝敗結果攸關1兆稅收。

拜登總統計畫將企業稅調至28%，美國的企業稅將在全球經濟強國當中接近最高稅率，某些共和黨人士提出的15%企業稅目前尚未獲得拍板，但將創下1935年以來最低稅率，有助於企業及股東增加獲利。前總統川普上周表示，希望將企業稅調到20%。

報導指出，企業稅每調整1%就代表著10年間1300億稅收，兩黨對於企業稅調整的看法分歧，關係著1兆稅收的差別，今年選舉結果對規模最大的幾家美國企業來說，涉及利益相當可觀。

寶潔公司(Procter & Gamble)執行長莫勒(Jon Moeller)表示：「為什麼我們要讓美國企業處於競爭劣勢呢？如果我們那麼做，我們怎能期待可以吸引企業在美國投資？」川普上周與美國大型企業執行長組成的「商業圓桌組織」(Business Roundtable)會面，莫勒是「商業圓桌組織」稅務政策倡議召集人。

華爾街日報報導，「商業圓桌組織」計畫花費八位數金額在今年選舉期間打廣告，倡導維持企業稅維持21%，並讓明年屆滿的海外稅更改得以延期。

2017年時，許多企業要求將企業稅從35%降至25%，比照其他國家企業稅率的中間段，後來川普與共和黨籍國會議員則讓企業稅率降至21%。

對於民主黨來說，調漲企業稅是最容易的政治選項之一，因為可以為其他施政要務創造龐大稅收。

拜登白宮國家經濟顧問布蘭納德(Lael Brainard)說，企業稅占比原本就低，而企業獲利卻創新高。布蘭納德說：「無論從哪個角度看，我們都沒有向企業徵收足夠的稅。」

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，企業稅未來10年將占美國稅收8%，遠低於個人所得稅或薪資稅的占比。

共和黨方面則認為21%企業稅與其他海外稅配套措施是成功的。

莫勒指出，如果現在調高企業稅，後果將比10年前更加麻煩，因為2017年稅改擴大了徵稅對象，取消國內製造業等原本享有的減稅福利，因此28%稅率將等於對企業更多收入課稅。

共和黨 川普 拜登

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