我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特王妃癌症化療進展良好：將參加英王生日遊行

那指連5日收創新高 史指止步4連漲

「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德

記者胡玉立／即時報導
司法部長加蘭德在聯邦眾院司法委員會作證。(美聯社)
司法部長加蘭德在聯邦眾院司法委員會作證。(美聯社)

司法部14日致函眾議長強生（Mike Johnson）表示，司法部長加蘭德（Merrick Garland）拒絕交出檢察官調查拜登總統處理機密文件案的拜登受訪錄音檔，「並不構成犯罪」，加蘭德不會因藐視國會受到起訴。

司法部官員在信中援引司法部長期政策：當政府官員因為總統行使行政特權而不遵守傳票要求時，不構成犯罪。

拜登5月宣稱行使行政特權，阻止發布錄音檔；白宮指責共和黨人只是出於政治目的才想公布錄音。加蘭德拒絕發布錄音檔後，共和黨主導的眾院13日以216對207票表決認定加蘭德藐視國會，並要求司法部提起訴訟。

隨著總統選舉臨近，兩黨利用國會攻防不斷，加蘭德案是眾院共和黨最新最激烈的動作。

負責調查拜登「文件門」的特別檢察官許景（Robert Hur）2月決定不起訴拜登後，憤怒的共和黨眾議員發出傳票，索討許景訪談拜登錄音檔。但司法部只移交部分紀錄。

加蘭德為司法部辯護表示，司法部已盡力提供國會許景調查的資訊，其中包括訪談拜登謄本。他表示，公布錄音可能會讓未來證人擔心與當局合作，危及未來敏感的調查。

加蘭德是歷來第三位以藐視國會罪被究責的美國司法部長。

上一位被認定藐視國會的司法部長是2019年的巴維理(Bill Barr)。當時，由民主黨控制的眾議院在巴維理拒絕交出特別檢察官調查川普文件後，發動表決認定巴維理藐視國會。2012年時任司法部長霍爾德（Eric Holder）因槍枝走私行動案被眾院認定藐視國會。

這三椿案件，司法部都沒有對司法部長採取任何起訴行動。

許景花了一年時間調查拜登自擔任參議員至副總統期間不當保留機密文件的情況，在他2月決定不起訴拜登後，3月多家媒體取得許景採訪拜登逐字稿，他在其中形容，拜登很難憶起一些日期，有時會混淆一些細節，是個「善意、記憶差的老人」。

司法部 拜登 共和黨

上一則

感染病毒 數十遊客造訪亞利桑納州網紅瀑布後集體生病

延伸閱讀

孫曉雅：美國會為盟友挺身而出 疑美論令人不安

孫曉雅：美國會為盟友挺身而出 疑美論令人不安
裴洛西等議員傳計劃訪印度 擬拜會達賴喇嘛

裴洛西等議員傳計劃訪印度 擬拜會達賴喇嘛
「最高法院裁決撤銷了重要槍枝安全規定」拜登促國會立法

「最高法院裁決撤銷了重要槍枝安全規定」拜登促國會立法
共和黨全代會下月登場 川普抨擊密爾瓦基為可怕城市

共和黨全代會下月登場 川普抨擊密爾瓦基為可怕城市

熱門新聞

數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
您是否也在困惑：給小費的場合為何越來越多？(Pexels)

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

2024-06-12 14:39
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

2024-06-10 10:46

超人氣

更多 >
調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家

房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家