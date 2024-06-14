「並非犯罪」司法部不會因「藐視國會」起訴部長加蘭德

司法部長加蘭德在聯邦眾院司法委員會作證。(美聯社)

司法部 14日致函眾議長強生（Mike Johnson）表示，司法部長加蘭德（Merrick Garland）拒絕交出檢察官調查拜登 總統處理機密文件案的拜登受訪錄音檔，「並不構成犯罪」，加蘭德不會因藐視國會受到起訴。

司法部官員在信中援引司法部長期政策：當政府官員因為總統行使行政特權而不遵守傳票要求時，不構成犯罪。

拜登5月宣稱行使行政特權，阻止發布錄音檔；白宮指責共和黨 人只是出於政治目的才想公布錄音。加蘭德拒絕發布錄音檔後，共和黨主導的眾院13日以216對207票表決認定加蘭德藐視國會，並要求司法部提起訴訟。

隨著總統選舉臨近，兩黨利用國會攻防不斷，加蘭德案是眾院共和黨最新最激烈的動作。

負責調查拜登「文件門」的特別檢察官許景（Robert Hur）2月決定不起訴拜登後，憤怒的共和黨眾議員發出傳票，索討許景訪談拜登錄音檔。但司法部只移交部分紀錄。

加蘭德為司法部辯護表示，司法部已盡力提供國會許景調查的資訊，其中包括訪談拜登謄本。他表示，公布錄音可能會讓未來證人擔心與當局合作，危及未來敏感的調查。

加蘭德是歷來第三位以藐視國會罪被究責的美國司法部長。

上一位被認定藐視國會的司法部長是2019年的巴維理(Bill Barr)。當時，由民主黨控制的眾議院在巴維理拒絕交出特別檢察官調查川普文件後，發動表決認定巴維理藐視國會。2012年時任司法部長霍爾德（Eric Holder）因槍枝走私行動案被眾院認定藐視國會。

這三椿案件，司法部都沒有對司法部長採取任何起訴行動。

許景花了一年時間調查拜登自擔任參議員至副總統期間不當保留機密文件的情況，在他2月決定不起訴拜登後，3月多家媒體取得許景採訪拜登逐字稿，他在其中形容，拜登很難憶起一些日期，有時會混淆一些細節，是個「善意、記憶差的老人」。