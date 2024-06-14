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感染病毒 數十遊客造訪亞利桑納州網紅瀑布後集體生病

世界新聞網何卓賢／即時報導
近日，不少去過哈瓦蘇瀑布的旅客表示感染不明病毒。(美聯社)
近日，不少去過哈瓦蘇瀑布的旅客表示感染不明病毒。(美聯社)

亞利桑納州大峽谷國家公園附近有一個風光如畫的知名景點哈瓦蘇瀑布，但最近有幾十名遊客到訪之後，紛紛出現了身體不適。

哈瓦蘇瀑布(Havasupai Falls)以藍如寶石的池水聞名，可謂是當地的網紅景點，但據美聯社報導，一名32歲的遊客瑪德琳·梅爾基奧斯(Madelyn Melchiors)到瀑布遊玩露營後表示，她出現了嚴重腹瀉、連續發燒幾日的情況。最後她強撐虛弱的身體，在高溫之中返回她的車中。梅爾基奧斯來自亞利桑納州，是一名獸醫，經常背包露營。返家後，梅爾基奧斯表示她連續睡了16個小時並且不斷補充電解質，但身體仍然沒有恢復，「我到現在嘴裡還有苦味。」

梅爾基奧斯回憶，露營期間它從景區一個被列為經過檢測、水源可飲用的泉水處取了水喝；此外，她也有使用水源過濾器，但表示她的過濾器可以過濾細菌和原蟲，但無法過濾病毒。她還表示，在肥皂和飲用水不是隨手可得的露營情況下，她還有注意經常使用免洗洗手液。

當地科科尼諾縣(Coconino County)郡衛生官員表示，本周二他們收到了一份來自一群旅客的報告，表示去完哈瓦蘇瀑布之後他們集體出現了「腸胃疾病」，但目前未知受到影響的確切人數。瀑布位於原住民保留區，不屬於該郡的管轄範圍之內。

儘管如此，該郡的健康部發言人提醒旅客，出發之前要密切留意諾羅病毒(Norovirus)感染的早期症狀，比如胃痛、惡心。諾羅病毒在露營過程中很容易傳播，特別是在水源和清潔設施有限的情況下。一旦發現團體中有人患病，要記得及時隔離。

哈瓦蘇瀑布每年吸引幾千旅客前來觀賞和露營，但是路途遙遠，只能通過徒步、坐直升機，或者騎馬、驢前往。要從入口走到第一處瀑布，全程約8英里，途徑蜿蜒步道和沙漠景致。繼續向前會來到蘇派村落，常年有大約500名部落原住民居住。最後再走2英里，才會來到露營地，看見第二處瀑布。

雖然旅遊業是哈瓦蘇部落的主要經濟來源，但是遊客也給當地帶來問題。露營地基礎設施有限，每天在該地過夜的幾百旅客可以在該地使用堆肥廁所，但是用完後必須把廢物帶走。最近，社群媒體上盛傳步道不堪重負的現狀描述，旅客看見路上充滿垃圾，包括洗手間用品、塑料瓶和燃料罐。

聯邦印第安健康服務局13日表示，當地診所正密切關注哈瓦蘇保留區的狀況，會給身體不適的遊客提供及時的幫助。此外，環境健康官員也正在對該景區的疾病傳播狀況進行調查，試圖控制其繼續傳播。

哈瓦蘇部落旅遊辦公室表示，上周從一個本地水源檢測的樣本顯示水源安全可飲用。

福斯電視台最早在本周三報導了這一事件，表示有的遊客因為病得不輕，無法自行走出景區，只好呼叫直升機服務。此外，另有幾十人在社群媒體分享表示，去完景區之後出現腸胃病。

檢測 原住民 亞利桑納州

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