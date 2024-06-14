感染病毒 數十遊客造訪亞利桑納州網紅瀑布後集體生病

近日，不少去過哈瓦蘇瀑布的旅客表示感染不明病毒。(美聯社)

亞利桑納州 大峽谷國家公園附近有一個風光如畫的知名景點哈瓦蘇瀑布，但最近有幾十名遊客到訪之後，紛紛出現了身體不適。

哈瓦蘇瀑布(Havasupai Falls)以藍如寶石的池水聞名，可謂是當地的網紅景點，但據美聯社報導，一名32歲的遊客瑪德琳·梅爾基奧斯(Madelyn Melchiors)到瀑布遊玩露營後表示，她出現了嚴重腹瀉、連續發燒幾日的情況。最後她強撐虛弱的身體，在高溫之中返回她的車中。梅爾基奧斯來自亞利桑納州，是一名獸醫，經常背包露營。返家後，梅爾基奧斯表示她連續睡了16個小時並且不斷補充電解質，但身體仍然沒有恢復，「我到現在嘴裡還有苦味。」

梅爾基奧斯回憶，露營期間它從景區一個被列為經過檢測 、水源可飲用的泉水處取了水喝；此外，她也有使用水源過濾器，但表示她的過濾器可以過濾細菌和原蟲，但無法過濾病毒。她還表示，在肥皂和飲用水不是隨手可得的露營情況下，她還有注意經常使用免洗洗手液。

當地科科尼諾縣(Coconino County)郡衛生官員表示，本周二他們收到了一份來自一群旅客的報告，表示去完哈瓦蘇瀑布之後他們集體出現了「腸胃疾病」，但目前未知受到影響的確切人數。瀑布位於原住民 保留區，不屬於該郡的管轄範圍之內。

儘管如此，該郡的健康部發言人提醒旅客，出發之前要密切留意諾羅病毒(Norovirus)感染的早期症狀，比如胃痛、惡心。諾羅病毒在露營過程中很容易傳播，特別是在水源和清潔設施有限的情況下。一旦發現團體中有人患病，要記得及時隔離。

哈瓦蘇瀑布每年吸引幾千旅客前來觀賞和露營，但是路途遙遠，只能通過徒步、坐直升機，或者騎馬、驢前往。要從入口走到第一處瀑布，全程約8英里，途徑蜿蜒步道和沙漠景致。繼續向前會來到蘇派村落，常年有大約500名部落原住民居住。最後再走2英里，才會來到露營地，看見第二處瀑布。

雖然旅遊業是哈瓦蘇部落的主要經濟來源，但是遊客也給當地帶來問題。露營地基礎設施有限，每天在該地過夜的幾百旅客可以在該地使用堆肥廁所，但是用完後必須把廢物帶走。最近，社群媒體上盛傳步道不堪重負的現狀描述，旅客看見路上充滿垃圾，包括洗手間用品、塑料瓶和燃料罐。

聯邦印第安健康服務局13日表示，當地診所正密切關注哈瓦蘇保留區的狀況，會給身體不適的遊客提供及時的幫助。此外，環境健康官員也正在對該景區的疾病傳播狀況進行調查，試圖控制其繼續傳播。

哈瓦蘇部落旅遊辦公室表示，上周從一個本地水源檢測的樣本顯示水源安全可飲用。

福斯電視台最早在本周三報導了這一事件，表示有的遊客因為病得不輕，無法自行走出景區，只好呼叫直升機服務。此外，另有幾十人在社群媒體分享表示，去完景區之後出現腸胃病。