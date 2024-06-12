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拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」

中央社華盛頓12日綜合外電報導
拜登本周在義大利豪華度假勝地出席G7峰會。圖為拜登準備登機前往義大利。（路透）
拜登本周在義大利豪華度假勝地出席G7峰會。圖為拜登準備登機前往義大利。（路透）

法新社報導，美國總統拜登本周在義大利豪華度假勝地出席七大工業國集團（G7）峰會時，將被一位看不見、未受邀請的陰影籠罩，此人就是前總統川普

G7峰會明天將在義大利南部普利亞（Puglia）登場。報導說，美國5個月後將舉行激烈的總統大選，不僅考驗美國民主，也為盟邦帶來極大的不確定性。

各國領導人大多心知肚明，這可能是81歲的拜登最後一次參加G7峰會，而主打「美國優先」（America First）政策且蔑視國際組織的川普可能東山再起。

拜登在兒子杭特（Hunter Biden）因非法持槍案件被定罪後飛到家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington），然後將在個人情緒緊繃狀態下抵達峰會。拜登承認自己也面臨政治壓力。

拜登近日告訴時代雜誌（Time），每次參加完大型國際會議離開時，總有其他國家的領袖將他拉到一邊說「他（川普）贏不了，你不能讓他贏」。

拜登3年前上任時，G7中的多國都鬆了一口氣。

回顧川普執政時期的G7峰會多是亂局。

以2018年在加拿大舉行的峰會為例，當時川普抨擊東道主加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）「不誠實且軟弱」，並撤回他對聯合宣言的支持。一張極尷尬的照片顯示，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）和其他領袖嚴肅地站在川普面前，川普則坐著，兩臂交叉於胸。

或是2020年，川普原本計劃在自家位於佛羅里達州邁阿密的川普國家多羅高爾夫俱樂部（Trump National Doral Golf Club）舉行G7峰會，且打算邀請早因2014年吞併烏克蘭克里米亞（Crimea）而暫時被踢出這個集團的俄羅斯參加。

川普最後放棄這兩個計畫，之後的峰會因碰上新型冠狀病毒疫情而取消。

拜登近日談到自己2021年上任後赴英國出席G7峰會的事。

拜登在時代雜誌訪問中說：「我當時說『美國回來了』，（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）看著我，他連問『會持續多久？』」

事實上已有跡象顯示G7正在試圖為川普可能東山再起做好準備。

例如，拜登政府正在推動G7同意美方計畫，將凍結俄羅斯資產的孳息用於援助烏克蘭。

根據計畫，美國將立即提供500億美元貸款，然後以上述孳息作為擔保，而不是分期支付規模較小的款項，以免川普重返白宮後可以取消這些款項。

一名熟悉G7峰會的消息人士表示，各代表團已在尋求「減少選舉政治帶來的下行風險」。

川普 G7 拜登

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