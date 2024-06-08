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波士頓披薩店惡老闆逼無證客「超時工作」最重將判20年

編譯廖振堯／即時報導
波士頓披薩店業主帕潘托尼亞迪斯(Stavros Papantoniadis)故意雇用非法移民，逼迫他們超時工作，7日被判犯下強迫勞動罪，(美聯社)
波士頓披薩店業主帕潘托尼亞迪斯(Stavros Papantoniadis)故意雇用非法移民，逼迫他們超時工作，7日被判犯下強迫勞動罪，(美聯社)

在波士頓地區開了兩家披薩店的帕潘托尼亞迪斯(Stavros Papantoniadis)故意雇用無證移民，並利用這個敏感身分逼迫他們超時工作，7日被判犯下強迫勞動罪(forced labor)，預定9月宣判刑期。

美聯社報導，聯邦檢方稱帕潘托尼亞迪斯的披薩店Stach's Pizza故意只雇用少許員工，然後偷偷找來沒有合法身分的移民來打黑工，每天工作達14個小時或更長，有時每周工作7天。

帕潘托尼亞迪斯還會從手機上觀看店裡的監視器畫面來監看工人的一舉一動，平常也不斷貶低、侮辱和騷擾他們。帕潘托尼亞迪斯威脅會傷害、暴力虐待或將他們驅逐出境，以此強迫或試圖強迫六名受害者為他工作，並遵守種種過份要求。

檢方表示其中一名受害者受不了惡劣環境、開車逃離時，帕潘托尼亞迪斯沿著諾伍德(Norwood)的一號公路追趕他，然後謊報警方以逼他重返店內。另一名工人打算辭職時，帕潘托尼亞迪斯掐住了他的脖子，他嚇得衝出店外、逃到停車場安全之處躲著。

代理麻州聯邦檢察官利維(Joshua Levy)表示：「今天的有罪判決向濫用職權的雇主發出了一個強力警告，即當局永遠不會容忍透過恐懼和恐嚇來剝削員工的行為。我希望此判決也提醒其他可能成為傷害和剝削受害者的員工，聯邦政府不會袖手旁觀。」

帕潘托尼亞迪斯代表律師萊波雷(Carmine Lepore)則說他和當事人尊重陪審團的裁決，但也將矛頭指向非法移民，稱「陪審團相信受害者的證詞而忽視他們希望在我國獲得合法地位的動機，令人非常失望。」

帕潘托尼亞迪斯被判犯三項強迫勞動罪和三項強迫勞動未遂罪，定於9月12日宣判刑期，此二罪均規定最高20年監禁、最高5年出獄監管(supervised release)、最高25萬元罰款及賠償。

涉及雇用無證移民，並強迫勞動的波士頓Stach's Pizza披薩店。(美聯社)
涉及雇用無證移民，並強迫勞動的波士頓Stach's Pizza披薩店。(美聯社)

非法移民 麻州 聯邦政府

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