封口費案定罪 監管緩刑？川普離開紐約恐須事先申請

前總統川普「封口費」案陪審團裁定34項重罪起訴罪名成立，法律專家稱法官可能做出監管緩刑(supervised probation)處罰。(路透)

前總統川普 「封口費」案陪審團裁定34項重罪起訴罪名成立，法官將於7月11日宣布刑期。新聞周刊(Newsweek)7日報導，法律專家表示，法官可能做出監管緩刑(supervised probation)處罰，未來川普如果要離開紐約州 ，必須事先向法院申請。

川普對於「封口費」案起訴始終辯稱清白，辯護律師則說一定上訴。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)如何拿捏川普刑責，引起輿論注意。新聞周刊分析，可能的默欽的可能選項包括有期徒刑、居家監禁、罰金、緩刑等，不過法律專家普遍認為，川普坐牢機率甚低，較可能獲判緩刑，但川普的旅行自由將受到限制。

前任賓州羅倫斯郡(Lawrence County)區域檢察官曼吉諾(Matthew Mangino)受訪時說，如果判處結果是監管緩刑，法院可能對於川普的國際旅行下達禁令或祭出限制。

曼吉諾說，川普至少將被判處監管緩刑，法院可能准許川普在美國國內自由行動，但禁止或限縮國際旅遊。

曼吉諾表示，至於判處川普坐牢則有欠妥當，理由之一是川普將因此成為右派烈士，其次則是罪名屬於刑責較低的重罪，川普並無犯罪前科。

曼吉諾說，並不排除川普被判居家監禁的可能，因為川普多次違反法官下達的噤言令，持續抨擊法官，「這麼說好了，法官默欽其實並不樂意再次見到川普」。

曼哈頓 刑事辯護律師弗列契爾(Lance Fletcher)對哈芬登郵報(HuffPost)指出，如果川普被判緩刑，將令人感到驚訝。他說，判處緩刑等於是「下戰帖展開司法攤牌大決戰」，因為川普每次要離開紐約州，都必須事先提出申請。