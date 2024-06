SpaceX「星艦」火箭4度試射 確認按計畫在印度洋濺落

路透報導,SpaceX 公司的巨型「星艦」(Starship)火箭6日從德州 南部發射,進行第四次測試任務,度過了重返越過地球大氣層,並按計畫成功在印度洋濺落。

SpaceX在社群媒體「X」宣布,「濺落確認!恭喜整個SpaceX團隊完成令人興奮的『星艦』 第四次飛行測試!」。

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fourth flight test of Starship!