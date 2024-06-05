CNN總結對拜登邊境新政策的三大疑問

選舉接近，拜登總統透過簽署行政命令，對如何處理移民問題傳達強而有力的訊息。圖為美墨邊境，一名兒童在玩耍。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)5日報導，選舉接近，拜登 總統透過簽署行政命令，對如何處理移民問題傳達強而有力的訊息，但接下來現實狀況又將如何，則有許多模糊之處，拜登新版邊境政策面臨的三大疑問包括：

＊拜登是否將關閉邊境？

答案是：不會。根據4日公布規定，商務及合法移民仍然可以從邊境進入，每日非法移民 人數如果超過2500人門檻，則停止接受無證移民的庇護 申請。7天當中的非法入境移民人數降到每日平均1500人之後，才會解除禁令。根據國土安全部統計，3日從美墨邊境非法入境的無證客約有3500人。

禁止申請庇護有少數狀況得以豁免，例如沒有成年人陪伴的無證兒童。

CNN分析，拜登新政策的政治影響究竟是加分還是減分，目前言之過早。反對人士認為，拜登政府的新措施其實做得不夠，但移民權益倡議人士則說，停止庇護申請將危害弱勢族群，美墨邊境恐將變得更不安全。

＊新政策是否需要墨西哥同意？

墨西哥方面表示，總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)4日曾與拜登通話，但雙方官員都還沒有公布墨西哥將如何處理拜登行政命令的對話內容。墨西哥才剛選出第一位女總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)，六年任期將從今年10月1日開始，距離美國11月大選只剩1個月，也讓拜登邊境新政可能面臨變數。

薛恩鮑姆曾說，對於移民政策將延續羅培茲歐布拉多的路線，但CNN分析，政治人物競選期間的承諾經常在上台之後因為面臨政治現實而有所調整。

＊會不會被法院擋下？

拜登行政命令訂於5日零時1分生效，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)已經宣布將上法院提出挑戰，提告理由則是拒絕移民申請庇護的手段是違法的。

CNN報導，先前幾道禁止移民申請庇護的措施，後來都在法院紛紛受挫，前總統川普任內的規定就遭到美國民權聯盟訴訟挑戰；拜登行政命令不管措詞如何強烈，可能也很快像之前其他措施一樣被法院擋下。