曾陪他走過低潮…杭特涉非法持槍 拜登弟弟詹姆士將作證
拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法持槍重罪起訴案開審第二天進入開庭陳述(opening statements)。美聯社報導，辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)表示，將傳喚拜登總統弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)出庭作證。福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，一名陪審員4日上午被法官解除任務。
報導指出，詹姆士‧拜登與杭特‧拜登叔姪倆人關係非常密切，杭特‧拜登對抗成癮症的人生低潮時期，都有叔叔一路陪伴。
福斯新聞網(Fox News)報導，聯邦檢察官4日公布將在杭特‧拜登案作證的證人名單，包括：聯邦調查局(FBI)探員艾瑞卡‧詹森(Erika Jensen)、杭特前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)、杭特前女友柔伊‧凱斯頓(Zoe Keston)、杭特兄嫂海莉‧拜登(Hallie Biden)、槍店員工克里夫蘭(Gordon Cleveland)、德拉瓦州警官馬爾利(Joshua Marley)與吉爾(Millard Greer)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)特別探員羅米格(Joshua Romig)、鑑識化學家布瑞維爾(Jason Brewer)。
德拉瓦區聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)3日對獲選進入陪審團的民眾指示說，擔任陪審員期間不得討論案情，也要保持開放心胸。
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