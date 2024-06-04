我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特涉非法持槍 拜登弟弟詹姆士將作證

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

曾陪他走過低潮…杭特涉非法持槍 拜登弟弟詹姆士將作證

記者顏伶如／即時報導
拜登總統弟弟詹姆士‧拜登。(美聯社)
拜登總統弟弟詹姆士‧拜登。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法持槍重罪起訴案開審第二天進入開庭陳述(opening statements)。美聯社報導，辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)表示，將傳喚拜登總統弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)出庭作證。福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，一名陪審員4日上午被法官解除任務。

報導指出，詹姆士‧拜登與杭特‧拜登叔姪倆人關係非常密切，杭特‧拜登對抗成癮症的人生低潮時期，都有叔叔一路陪伴。

福斯新聞網(Fox News)報導，聯邦檢察官4日公布將在杭特‧拜登案作證的證人名單，包括：聯邦調查局(FBI)探員艾瑞卡‧詹森(Erika Jensen)、杭特前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)、杭特前女友柔伊‧凱斯頓(Zoe Keston)、杭特兄嫂海莉‧拜登(Hallie Biden)、槍店員工克里夫蘭(Gordon Cleveland)、德拉瓦州警官馬爾利(Joshua Marley)與吉爾(Millard Greer)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)特別探員羅米格(Joshua Romig)、鑑識化學家布瑞維爾(Jason Brewer)。

德拉瓦區聯邦區域法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)3日對獲選進入陪審團的民眾指示說，擔任陪審員期間不得討論案情，也要保持開放心胸。

杭特‧拜登 德拉瓦州 FBI

上一則

化學閹割還不夠…兒童性侵犯可重判手術去勢 路州過關

延伸閱讀

杭特購槍案／拜登聲明：法律、政治上都不介入

杭特購槍案／拜登聲明：法律、政治上都不介入
拜登批川普「定罪重罪犯」：讓他回鍋威脅更大

拜登批川普「定罪重罪犯」：讓他回鍋威脅更大
「即刻就能關閉邊界」拜登今頒命令 限縮邊境庇護申請

「即刻就能關閉邊界」拜登今頒命令 限縮邊境庇護申請
拜登以停火協議架住內唐亞胡 美官員透露內幕

拜登以停火協議架住內唐亞胡 美官員透露內幕

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51

超人氣

更多 >
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
妻子是17歲初戀…黃仁勳被封「純愛戰士」自曝求婚驚魂夜：差點就死了

妻子是17歲初戀…黃仁勳被封「純愛戰士」自曝求婚驚魂夜：差點就死了
魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人
接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂

接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂