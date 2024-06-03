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美眾院審預算 含提供台灣5億軍事援贈及20億軍事貸款

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院撥款委員會將審查國務院及對外國明年度預算，拜登政府將提供給台灣的至少5億美元無償軍事援贈，以及最多20億美元的有償軍事貸款。(美聯社)
美國聯邦眾議院撥款委員會將審查國務院及對外國明年度預算，拜登政府將提供給台灣的至少5億美元無償軍事援贈，以及最多20億美元的有償軍事貸款。(美聯社)

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印太區域投入30億美元對抗中國，其中包含提供給台灣的至少5億美元無償軍事援贈，以及最多20億美元的有償軍事貸款

這是撥款委員會連續第二年預留給台灣軍援的預算空間；撥款委員會去年審查通過的版本，也提供台灣至少5億美元的無償軍援，以及最多20億美元的軍事融資直接貸款。

釋出的草案版本與眾院撥款委員會去年通過的額度相同，但並不代表國會最終通過的版本；例如，美國國會今年3月通過的臨時撥款法案，由於參眾兩院對援助台灣額度意見不一，最終通過至少3億美元的折衷版本。

軍援台灣的法源首見於2023財年的國防授權法，當年的國防授權法納入強化台灣韌性法案，將台灣加入美國政府的對外國軍事融資計畫（FMF）範疇；這是自美國1979年與中華民國斷交以來，美方首次對台提供包含有償及無償的軍事援助，受贈國要拿這些預算來購買美國武器以強化自身防衛能力。

5月的美國國會研究報告指出，國會並未提供給台灣無償軍事援助的撥款許可；而國務院去年通知國會，有意透過FMF援助台灣1.35億美元。

此外，拜登政府雖能提供台灣有償軍援，但並未傳出台灣對美申請。

撥款委員會釋出即將審查的國務院及對外援助預算草案，其中，針對中國有若干作為，包含提供給台灣5億美元的無償援贈，以及至多20億美元的軍事貸款，以強化台灣的嚇阻力量；法案預計投入21億美元來捍衛美國在印太區域的國安利益並對抗中方影響力；另挹注4億美元給對抗中華人民共和國影響力基金。

法案規範，禁止美國預算提供給中華人民共和國及中國共產黨，禁止他國用美國的援外預算來償還對北京的欠款，禁止提供給國際金融機構的美國預算被用於提供給北京貸款。

此外，根據法案規畫，拜登政府將提供33億美元支持以色列對抗恐怖攻擊。

預算 貸款 國務院

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