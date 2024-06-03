74歲國會老將希拉李宣布得胰臟癌

民主黨德州聯邦眾議員希拉李。(美聯社資料照)

74歲民主黨德州 聯邦眾議員 希拉李(Sheila Jackson Lee)2日透過社群媒體宣布經診斷證實罹患胰臟癌，接受治療期間偶爾將向國會告假。希拉李去年才宣布將爭取連任，尋求任期「16連霸」紀錄。

希拉李2日在社群平台X分享信函寫道：「醫師證實我得了胰臟癌。」

她表示，現在已經開始接受治療，要跟每年衝擊數十萬美國人的這種疾病對抗。

1995年以來，希拉李擔任德州第18選區聯邦眾議員，推動立法包括警察改革、量刑法案、槍枝安全存放、打擊白人至上主義為動機的仇恨犯罪等。「六月節」(Juneteenth)在2021年通過立法成為聯邦國定假日，希拉李在法案起草過程中也積極參與。

2021年，希拉李參加呼籲保護投票權的非暴力抗議，結果遭到逮捕。

希拉李去年曾出馬角逐休士頓市長選舉，落敗之後則宣布將爭取國會議員「16連霸」任期。

她在2日的X平台發文中寫道：「身為國會議員，我很榮幸身先士卒為正義而奮戰，為所有人爭取公平。」她表示：「而今日，我則要為自己而奮戰，但我將帶著相同的信念與勇氣。」

華盛頓郵報3日報導，美國所有癌症 病例當中，胰臟癌約占3%。美國癌症學會(American Cancer Society)指出，去年約有6萬6440名民眾得了胰臟癌，胰臟癌初期經常沒有症狀。

希拉李並未透過得到哪種胰臟癌，也未說明病情嚴重程度，僅表示醫療團隊提供了最好的治療。

希拉李在X平台發文中說：「前方的道路將不好走，不過我有堅定信仰，上帝將賜我力量。」