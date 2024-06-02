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93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

中央社洛杉磯2日綜合外電報導
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸昨天「梅開五度」，與67歲退休分子生物學家朱可娃步上紅毯。

法新社報導，梅鐸（Rupert Murdoch）昨天在加州名為摩拉加（Moraga）的自家酒莊與朱可娃（Elena Zhukova）結婚。

梅鐸旗下英國小報「太陽報」（The Sun）刊登的照片顯示，這對新人擺姿勢拍照時一臉笑意。照片中，他身穿黑色西裝、打黃色領帶；手握花束的她身穿一襲露肩白色禮服。兩人時而相互依偎站立，時而並肩而坐。

根據報導，婚禮賓客包括職業美式足球聯盟NFL球隊新英格蘭愛國者（New England Patriots）的82歲老闆克拉夫特（Robert Kraft）和他的50歲妻子布魯伯格（Dana Blumberg）。

梅鐸此前曾4度結婚，其中最近一次是跟模特兒潔芮霍爾（Jerry Hall）。潔芮霍爾曾是英國滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）的長期伴侶。梅鐸與潔芮霍爾於2022年夏天離婚。

梅鐸去年宣布與退休口腔保健師史密斯（Ann Lesley Smith）訂婚，但不到一個月後解除婚約。

從俄羅斯移民美國的朱可娃是退休分子生物學家。她與前夫所生女兒妲夏（Dasha Zhukova）是著名慈善家、企業家和藝術贊助人。妲夏與俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）的婚姻關係持續到2017年。

梅鐸有6個孩子，首任妻子是澳洲空姐布克（Patricia Booker），兩人於1960年代末期離婚；第2任妻子托維（Anna Torv）是報社記者，兩人在一起30多年後於1999年離婚；與華裔名流鄧文迪（Wendi Deng）的第3段婚姻則於2013年結束。

澳洲出生的梅鐸旗下媒體帝國包括「華爾街日報」（The Wall Street Journal）、福斯新聞頻道（Fox News）和其他具影響力媒體機構。根據「富比世」（Forbes）雜誌，梅鐸家族資產淨值高達199億美元。

梅鐸去年11月將旗下媒體帝國交棒長子拉克蘭（Lachlan Murdoch），退休後轉名譽銜。

梅鐸 退休 澳洲

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