川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

前總統川普(左)與其么兒拜倫‧川普。(美聯社資料照)

億萬富豪裴爾茲(Nelson Peltz)的周日早餐會上有雞蛋、培根與新鮮水果，兩個友人帶著兒子來參加這場看似日常的家庭聚會，其中一組是前總統川普 與他的18歲么兒拜倫(Barron Trump)，另一組是特斯拉總裁馬斯克 (Elon Musk)與他的4歲兒子X。

華爾街日報29日報導了這場3月在佛州 棕櫚灘莊園中舉行的聚會，並引述知情人士指出，若川普在11月總統大選獲勝，馬斯克可能被任命為政策顧問。

其中，向來低調的川普小兒子拜倫，或許接觸了一些可能影響今年選舉的有力人士，甚至參與了高層的交談。

共和黨佛州黨部原將拜倫選為共和黨全國代表大會的佛州代表之一，這代表本月17日剛從高中畢業的拜倫，將踏出成為政治人物的第一步；然而拜倫的母親梅蘭妮亞隨即替兒子婉拒了出席。

川普則似乎樂見么兒承繼衣缽，他說拜倫成績好，且對政治有興趣。

原先盛傳拜倫將就讀紐約大學，但新聞周刊(Newsweek)報導，川普兩周前在海湖莊園表示，他們正在考慮一些與兩個月前不同的大學；網路新聞網站The Spun昨日則報導拜倫正在改變心意。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點