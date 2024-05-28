海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

國殤日長周末傳出憾事，號稱全球最大郵輪的皇家 加勒比郵輪海洋標誌號上，有一名乘客跳船身亡。目前官方並未公布該乘客姓名。

過去這個周日(26日)，皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)的海洋標誌號(Icon of the Seas)從佛羅里達州出發開向宏都拉斯。海洋標誌號全長1200英尺，載有7600位乘客和2350名員工。根據海岸警衛隊，在乘客跳船之後，郵輪立即請求協助，同時派出救生艇救援，找到男子並且將他帶回船上，當時男子已經情況危急，最終搶救無效死亡。為了方便郵輪以及海岸警衛隊聯合進行救援行動，海洋標誌號停止航行長達2小時。

A friend of mine just shared this video of ⁦Royal Caribbean Icon of the Seas. A man went overboard this morning about 300 miles from Miami in the middle of the Gulf of Mexico Captain ordered a search & rescue. After two hours it seems the man has been rescued and is alive. pic.twitter.com/XXdqoscWAK — David Canter (@davidcanter) 2024年5月26日

皇家加勒比公司表示，他們目前正全力給死者的家人提供支持和援助。

根據CruiseHive消息，事故發生時，郵輪大概已經駛離邁阿密港口300英里。

當時船上有乘客在社群媒體 分享了搜救行動的影片，有人對該男子從80英尺高處被救回船上時還活著感到驚訝。

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號今年1月開始首次航行，船上有占地1.7萬平方英尺的水上游樂園，含有6個水上滑梯和7個游泳池，其他娛樂設施包括電影院 、旋轉木馬、超過40個餐廳、酒吧和休息區。