我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

共和黨討論延長2017年減稅法案的4兆開銷如何解決

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

世界新聞網何卓賢／即時報導
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

國殤日長周末傳出憾事，號稱全球最大郵輪的皇家加勒比郵輪海洋標誌號上，有一名乘客跳船身亡。目前官方並未公布該乘客姓名。

過去這個周日(26日)，皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)的海洋標誌號(Icon of the Seas)從佛羅里達州出發開向宏都拉斯。海洋標誌號全長1200英尺，載有7600位乘客和2350名員工。根據海岸警衛隊，在乘客跳船之後，郵輪立即請求協助，同時派出救生艇救援，找到男子並且將他帶回船上，當時男子已經情況危急，最終搶救無效死亡。為了方便郵輪以及海岸警衛隊聯合進行救援行動，海洋標誌號停止航行長達2小時。

皇家加勒比公司表示，他們目前正全力給死者的家人提供支持和援助。

根據CruiseHive消息，事故發生時，郵輪大概已經駛離邁阿密港口300英里。

當時船上有乘客在社群媒體分享了搜救行動的影片，有人對該男子從80英尺高處被救回船上時還活著感到驚訝。

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號今年1月開始首次航行，船上有占地1.7萬平方英尺的水上游樂園，含有6個水上滑梯和7個游泳池，其他娛樂設施包括電影院、旋轉木馬、超過40個餐廳、酒吧和休息區。

皇家 電影院 社群媒體

上一則

世界OnAir／上世紀華人移民 通過養豬對抗種族歧視

下一則

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

延伸閱讀

國殤日為悼陣亡 退伍軍人日紀念一戰結束

國殤日為悼陣亡 退伍軍人日紀念一戰結束
今夏瘋郵輪 年輕客群呼朋引伴捨得花

今夏瘋郵輪 年輕客群呼朋引伴捨得花
不再是中老年人專屬慢遊 年輕客搭郵輪愛「全包」服務

不再是中老年人專屬慢遊 年輕客搭郵輪愛「全包」服務
行李特別輕便？裸體郵輪明年初啟航

行李特別輕便？裸體郵輪明年初啟航

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
賓州提供成人日照服務的VNA照護中心主任洛佩爾(左)，陪一名長者唱老歌。(美聯社)

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

2024-05-25 21:00

超人氣

更多 >
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿
章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷

章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金