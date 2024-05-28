「封口費」女主角前律師勒索Nike罪 最高法院駁回上訴

「封口費」案女主角丹尼爾斯(左)的前任辯護律師艾維納提(右)勒索運動品牌耐吉(NIKE)2000萬元被定罪，最高法院28日駁回上訴。(美聯社)

「封口費」案女主角丹尼爾斯(Stormy Daniels)的前任辯護律師艾維納提(Michael Avenatti)遭控向運動品牌耐吉(NIKE )勒索2000萬元而被定罪，向最高法院聲請上訴28日遭到駁回。

艾維納提由於擔任成人電影女星丹尼爾斯辯護律師一度聲名大噪。艾維納提聲稱握有耐吉提供業餘籃球選手非法付款的資料，要求耐吉以2000萬元代價做為避免消息曝光的條件，結果在2021年遭到定罪，判處30個月有期徒刑。艾維納提的上訴遭到位於紐約的聯邦第二巡迴上訴法院駁回。艾維納提後來也因其他案件被判刑。

艾維納提上訴理由是，檢察官起訴是根據定義模糊的反貪法律條款，但法規其實不適用於並不是公職人員的對象，尤其是為協議進行磋商的律師。最高法院並未採納艾維納提的說詞。

有線電視新聞網(CNN)報導，艾維納提的說詞曾經獲得保守派大法官 認同。戈薩奇(Neil Gorsuch)去年在一份協同意見書(concurring opinion)中寫道，反貪法律是否適用於私人企業，數十年來讓法院頗為苦惱。

艾維納提向最高法院提出上訴時引述戈薩奇的協同意見書。拜登 政府則回應指出，艾維納提行為明顯觸法，不是處於法律邊緣的灰色地帶。

最高法院考慮是否受理艾維納提上訴時，保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)採取迴避，但未說明理由為何。