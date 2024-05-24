柯頓出任川普副手聲勢竄起 經驗與能力是優點

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)出任前總統川普競選搭擋的聲勢突然竄起。(路透)

紐約時報24日報導，共和黨 阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)出任前總統川普 競選搭擋的聲勢突然竄起，柯頓被川普看中的優點除了從政經驗之外，還包括有能力率領紀律嚴明的競選團隊。

報導指出，三名知情人士透露，目前仍在川普考慮名單上的副手人選有北達科他州州長柏根(Doug Burgum)以及柯頓之外的另外三名共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、史考特(Tim Scott)、萬斯(J.D. Vance)；川普曾經與幕僚討論，若能在11月大選贏過拜登 總統，將把這五名人選通通延攬入閣。

不過，接近川普人士說，副手人選還可能出現變化。

報導分析，從考慮名單可以看出，川普想要挑選風險相對較低的對象出任競選搭擋，避免引發不必要的爭論導致模糊焦點，畢竟這場選舉期間川普身陷多件司法訴訟必須同時面對；2020年贏得參議員第二任連任選舉的柯頓獲得川普青睞，反映了川普考慮副手時希望打安全牌(do-no-harm)的心態。

川普曾經私下表示，柯頓在有線電視新聞頻道的訪問表現來看，是個可靠、能發揮效果的溝通者。川普也曾稱讚柯頓在美國陸軍的服役紀錄，包括派駐伊拉克、阿富汗，而且出身常春藤名校哈佛大學法學院(Harvard Law School)。

柯頓發言人不願對紐約時報發表評論。柯頓本人被問到是否願意進入川普第二任政府任職時則回答說，與川普之間的討論都集中在如何打贏選仗。

柯頓20日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，只有川普知道哪些人在副手人選的最終候選名單(short list)上。他表示，與川普之間的討論，重點都在於如何讓川普再次入主白宮，讓共和黨掌握國會，「好讓我們開始修復拜登執政對國家造成的傷害」。

紐約時報分析，跡象顯示川普並沒有急著想要敲定副手人選。

上個月，川普接受密爾瓦基地方電視台Fox6 News訪問時說，可能等到接近共和黨全國代表大會(Republican National Convention)舉行時才做決定。共和黨全代會訂於7月15日開幕。

2020年大選過後，柯頓、魯比歐、史考特都投票贊成為拜登勝選確認選舉人票。柏根則說當時的副總統潘斯(Mike Pence)做出正確抉擇，拒絕川普要求推翻選舉結果的施壓。