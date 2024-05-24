我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗總統墜機身亡 初步調查結果出爐

反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議

柯頓出任川普副手聲勢竄起 經驗與能力是優點

記者顏伶如／即時報導
共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)出任前總統川普競選搭擋的聲勢突然竄起。(路透)
共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)出任前總統川普競選搭擋的聲勢突然竄起。(路透)

紐約時報24日報導，共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)出任前總統川普競選搭擋的聲勢突然竄起，柯頓被川普看中的優點除了從政經驗之外，還包括有能力率領紀律嚴明的競選團隊。

報導指出，三名知情人士透露，目前仍在川普考慮名單上的副手人選有北達科他州州長柏根(Doug Burgum)以及柯頓之外的另外三名共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、史考特(Tim Scott)、萬斯(J.D. Vance)；川普曾經與幕僚討論，若能在11月大選贏過拜登總統，將把這五名人選通通延攬入閣。

不過，接近川普人士說，副手人選還可能出現變化。

報導分析，從考慮名單可以看出，川普想要挑選風險相對較低的對象出任競選搭擋，避免引發不必要的爭論導致模糊焦點，畢竟這場選舉期間川普身陷多件司法訴訟必須同時面對；2020年贏得參議員第二任連任選舉的柯頓獲得川普青睞，反映了川普考慮副手時希望打安全牌(do-no-harm)的心態。

川普曾經私下表示，柯頓在有線電視新聞頻道的訪問表現來看，是個可靠、能發揮效果的溝通者。川普也曾稱讚柯頓在美國陸軍的服役紀錄，包括派駐伊拉克、阿富汗，而且出身常春藤名校哈佛大學法學院(Harvard Law School)。

柯頓發言人不願對紐約時報發表評論。柯頓本人被問到是否願意進入川普第二任政府任職時則回答說，與川普之間的討論都集中在如何打贏選仗。

柯頓20日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，只有川普知道哪些人在副手人選的最終候選名單(short list)上。他表示，與川普之間的討論，重點都在於如何讓川普再次入主白宮，讓共和黨掌握國會，「好讓我們開始修復拜登執政對國家造成的傷害」。

紐約時報分析，跡象顯示川普並沒有急著想要敲定副手人選。

上個月，川普接受密爾瓦基地方電視台Fox6 News訪問時說，可能等到接近共和黨全國代表大會(Republican National Convention)舉行時才做決定。共和黨全代會訂於7月15日開幕。

2020年大選過後，柯頓、魯比歐、史考特都投票贊成為拜登勝選確認選舉人票。柏根則說當時的副總統潘斯(Mike Pence)做出正確抉擇，拒絕川普要求推翻選舉結果的施壓。

川普 共和黨 拜登

上一則

明春季部署 空軍公布B-21「突襲者」轟炸機首張飛行照

下一則

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國海軍陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

延伸閱讀

拜登任命第200位法官 獲參院批准

拜登任命第200位法官 獲參院批准
大法官艾里托掛松樹旗爆爭議 審川普案立場受質疑

大法官艾里托掛松樹旗爆爭議 審川普案立場受質疑
WSJ：拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票

WSJ：拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票
華郵：3個關鍵州已遭起訴冒牌選舉人 仍打算重出江湖

華郵：3個關鍵州已遭起訴冒牌選舉人 仍打算重出江湖

熱門新聞

亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10
第二代日裔美國人三輪芳子今年2月迎來110歲生日。(取材自Instagram/@todayshow)

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

2024-05-17 02:05
Paqui辣味玉米片零售價10美元，包裝設計成棺材形狀，寫有「希望通過帶來極度的熱辣和疼痛，達到復仇般的快感」。(美聯社)

14歲少年吃辣玉米片身亡 驗屍報告：攝入大量辣椒素

2024-05-16 12:31

超人氣

更多 >
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了
紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人