司法部今對售票公司Live Nation提出反壟斷訴訟

演唱會售票機構理想國演藝公司(Live Nation)被司法部等提起反壟斷訴訟。(歐新社)

華爾街 日報報導，司法部 今天(23日)將聯合數州州政府在紐約聯邦法院對演唱會售票機構理想國演藝公司(Live Nation)提出反壟斷訴訟，指控獨占售票市場打壓競爭，企業應該拆分。

知情人士透露，司法部提告目的在於改變理想國演藝公司的企業經營方式，並且請求法官撤銷2010年理想國演藝公司與訂票機構Ticketmaster的合併案。前總統歐巴馬任內，司法部允許理想國演藝公司與Ticketmaster合併，當時曾經引發輿論質疑現場演唱會門票市場將產生全面稱霸的巨擘。

報導指出，司法部在訴訟當中提出的質疑包括，Ticketmaster與知名藝人經常演出的許多場地簽訂獨家售票合約，合約效期通常為3年或5年，合作期間Ticketmaster則常透過各種優惠措施，吸引主辦場地簽下更多長期合約。

理想國演藝公司企業事務部總監沃爾(Dan Wall)今年稍早在官網撰文，對於外界的壟斷指責辯護。他指出，門票價格並不是由Ticketmaster決定，而是表演藝人或藝人所屬團隊決定，演唱會非常熱門但門票數量有限，門票收入絕大多數都歸場地所有。

消息人士說，司法部從2022年便開始調查理想國演藝公司；流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)門票預購2022年11月因為Ticketmaster系統大當機成為媒體報導話題之後，司法部更進一步加強調查力道。

過去幾年，理想國演藝公司遭到國會議員、主管機關及州檢察長質疑的爭議包括演唱會票價過於昂貴、客服品質出問題以及各種反競爭手段。報導指出，理想國演藝公司掌握的商業優勢是絕大多數競爭者所缺乏，在演唱會促銷領域就有至少50%市占率，美國規模最大的演唱會場地當中，超過80%的門票銷售主要管道就是Ticketmaster。

華爾街日報上個月報導便指出，司法部準備最快於今年5月對理想國演藝公司提告。彭博新聞則報導，聯邦政府打算對理想國演藝公司進行拆分。

理想國演藝公司的競爭對手過去幾年一直促請司法部下令拆分。SeatGeek執行長葛羅辛格(Jack Groetzinger)2023年1月在參議院聽證會上說，理想國演藝公司掌控全世界最熱門的藝人，舉辦規模最大的巡迴演出，經營售票系統，甚至擁有許多演唱會場地。

影片來源：YouTube KTLA 5