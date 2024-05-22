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「我的會計師也退休了」 業界擬用這招解決人才荒

編譯陳苓／綜合外電
執業會計師面臨退休潮，攻讀會計的學生也減少，業界呼籲應縮短會計師的教育年限要求，以緩和人才荒。(美聯社)
執業會計師面臨退休潮，攻讀會計的學生也減少，業界呼籲應縮短會計師的教育年限要求，以緩和人才荒。(美聯社)

美國執業會計師面臨退休潮，攻讀會計的學生減少，參加專業考試的人數也下滑，導致改革呼聲高漲，呼籲應縮短會計師的教育年限要求，以緩和人才荒。美國會計師協會（AICPA）已示意，可能會同意要求。

英國金融時報（FT）報導，美國有四分之三的執業會計師，屆滿或逼近退休年齡。據AICPA最新年報，該協會的成員數從2017年的43萬人，2023年降至40萬人，會員人數在過去六年來，有五年未能達標。

而參與會計師考試的人數，從2016年的10萬人以上，2022年降至略高於6.7萬人，寫17年新低。AICPA表示，2023年考生略增，但是由於新課程即將上路，預料此後人數會再次下滑。

此種情況下，部分會計師事務所苦尋不著新人。有鑑於此，AICPA不再反對降低合格會計師所需的大學教育年限要求，可謂該行業的分水嶺時刻，目前會計師須接受五年高等教育，比獲取一般學士學位多一年。

AICPA的諮詢團體表示，解決人才短缺的首要之務，是處理教育成本與時間的問題，並呼籲以能力來頒發執照。AICPA對相關建議表達支持，該協會表示：「光是增加取得會計師執照的方法，無法解決會計業的人才問題，相信發照程序確實需要因應市場變化。」

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