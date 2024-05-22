首開先例…墮胎藥列高風險管制藥 路州眾議會過關

路州將成為全美管制美服培酮(mifepristone)等墮胎藥的第一州。(美聯社)

華盛頓郵報報導，路易斯安納州 在全美各州當中首開先例，眾議會21日通過法案將墮胎 藥丸列為「管制類危險藥品」(controlled dangerous substances)，一般預料法案將獲共和黨 籍州長蘭德里(Jeff Landry)簽署生效，引起生育醫療權益恐將面臨限縮的疑慮。

報導指出，反墮胎人士認為，路易斯安納州的立法模式可望成為其他保守立場州的榜樣，終結墮胎藥丸的使用。

路州眾議會21日經過1小時辯論，以64票對29票表決結果通過參議會第276號法案(S.B. 276)。一旦法案獲得蘭德里簽署生效，路州將成為把美服培酮(mifepristone)、米索前列醇(misoprostol)以鴉片藥物、抗憂鬱劑等高度成癮風險藥物列在相同類別的全國第一州。

根據法案規定，沒有有效醫師處方卻持有墮胎藥丸或在醫療專業範圍之外使用墮胎藥丸的違規者，將面臨坐牢、罰款下場，但懷孕婦女可獲得究責豁免。

路州州法已經禁止人工流產手術以及美服培酮、米索前列醇的使用，唯一例外是孕婦面臨生命危險、妊娠屬於醫療上已無意義(medically futile)的緊急狀況。日前有提案要求讓17歲以下少女遭到強暴或亂倫而懷孕可獲豁免，但提案遭到路州議會否決。

路易斯安納成癮藥物學會(Louisiana Society of Addiction Medicine )20日致函路州眾議會議長狄維利爾(Phillip DeVillier)指出，提案有「立法越權」(legislative overreach)之虞，違反用藥制度的精神，管制藥品的分列應該基於危險性、遭到誤用的潛在風險以及藥物療效等層面的評估。

240多名婦產科醫師本月稍早也致函提出法案的州議員指出，米索前列醇還有避免胃腸潰瘍等其他重要用途，在生產過程中也可發揮輔助效果，還可以在流產之後防止出血。信中寫道，法案通過之後可能導致需要使用米索前列醇的患者取得藥物時面臨不必要的耽擱，因為藥劑師擔心給藥之後恐將遭到質疑。