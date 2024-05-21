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葉倫：美國與歐洲應聯手對抗中國過量生產商品

記者顏伶如／即時報導
財政部長葉倫。(美聯社)
財政部長葉倫。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet L. Yellen)21日在德國法蘭克福金融管理學院(Frankfurt School of Finance and Management)發表演說表示，美國與歐洲應該聯手對抗中國過量生產商品。她警告說，廉價中國出口貨品將對全球經濟帶來嚴重威脅。紐約時報分析，葉倫談話透露了七大工業國(G7)財長會議本周在義大利舉行時的核心討論主軸為何。

葉倫在演說中說：「當我們坐在這個會議廳裡，中國的工業政策感覺似乎很遙遠，但如果我們沒有透過團結一致的方式做出策略回應，美歐雙方以及全球各地的企業生存都將面臨威脅。」葉倫接受法蘭克福金融管理學院頒發榮譽博士學位。

紐約時報報導，中國綠能科技生產過量最近幾個月成為橫跨大西洋的關切議題。拜登政府官員越來越擔心，拜登總統對美國本土乾淨能源與其他新一代科技的補貼措施，恐怕將受到大量出口鋼鐵、電動車、太陽能板的中國衝擊；拜登政府如今把希望寄託於歐洲，期盼協助已開發國家防止2000年代初期的中國衝擊(China shock)重演。

拜登上周宣布對某些中國進口商品加徵關稅，包括電動車關稅調高到100%，前總統川普任內對總計3000億規模中國進口商品開徵關稅，拜登則維持不變。

報導指出，美國希望美歐聯手可以讓中國知道，中國幾個最大貿易夥伴已經準備設立貿易障礙，避免中國電動車、電池、太陽能板等在西方市場稱霸。

葉倫在演說中強調，美國並不是要推出反中政策，而是中國的動作已對全球經濟構成威脅，美國與歐洲必須做出協調一致的回應(coordinated response)。

她說，中國努力想要在乾淨能源等產業稱霸，「如此野心可能導致世界其他國家沒能自行發展這些產業，包括開發中國家」。

紐約時報分析，拜登宣布美國對中國進口商品祭出新一波關稅行動，可能對歐洲設立貿易障礙造成更多壓力，以免中國將更多出口產品銷往歐洲。歐洲官員已開始考慮對中國車輛提高關稅，德國受到中國汽車衝擊的威脅尤其明顯。

統計顯示，所有進口到歐洲的電動車當中約有37%是在中國製造，包括中國電動車品牌以及特斯拉(Tesla)或德國車商在中國工廠生產的電動車。歐洲是全球規模排名第二大的電動車市場，2020年進口總額16億元，但去年已增加到115億元。

電動車 拜登 關稅

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