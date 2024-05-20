我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對億萬富豪開徵全球富人稅？葉倫打回票

涉戰爭罪 國際刑事法院申請逮捕以總理與哈瑪斯領袖

對億萬富豪開徵全球富人稅？葉倫打回票

記者顏伶如／即時報導
財政部長葉倫。(路透)
財政部長葉倫。(路透)

華爾街日報20日獨家報導，巴西、法國與其他國家拋出向億萬富豪開徵全球富人稅(global wealth tax)的提議，正在德國法蘭克福(Frankfurt)訪問的財政部長葉倫(Janet Yellen)則打回票。

報導指出，20國集團(Group of 20)高峰會議今年將在巴西舉行，巴西希望抓住機會呼籲與會國家採取聯合行動，對超級富豪開徵全球富人稅，好讓政府有稅收可以用在稅捐收入較差的行政區。全球富人稅提議構想是比照2021年大約140國簽署參加的全球最低企業稅(global corporate minimum tax)機制，但全球最低企業稅後來在美國與其他國家則面臨阻撓。

葉倫在法蘭克福說，美國並不支持全球富人稅。她說：「我們支持累進稅制(progressive taxation)，可是透過某種共同的全球制度對億萬富人課稅，稅收則以某種方式另外分配，我們則不支持這種達成目的的手段。我們是不會加入的。」

報導指出，葉倫本周稍後將與七大工業國(G7)財長開會，全球富人稅的提議預料將是會中討論議題之一。

除了巴西、法國之外，西班牙、德國、南非等國官員曾討論推出計畫，規定億萬富豪所有資產每年至少要繳稅2%。

華爾街日報分析，支持全球富人稅的倡議人士表示，全球課稅將可避免富人為了避稅而把財富轉移到其他國家，全球富人稅可以讓各國政府增加稅收，有經費能夠推動施政計畫，還可以透過稅務規定減少越來越嚴重的貧富不均的問題。

葉倫曾經大力推動全球最低企業稅，規定企業必須在經營事業地區至少繳交15%企業稅，但提案遭共和黨反對而尚未獲得國會通過。

富人稅 巴西 葉倫

上一則

諾和諾德減重針出現勁敵 美藥廠將推類似藥 月付199美元

延伸閱讀

葉倫再提產能過剩 中外交部：奉勸美方摒棄虛偽和雙標

葉倫再提產能過剩 中外交部：奉勸美方摒棄虛偽和雙標
拜登今對中國加徵關稅？ 葉倫：希望北京勿大動作報復

拜登今對中國加徵關稅？ 葉倫：希望北京勿大動作報復
葉倫：拜登大幅調高中國商品關稅 北京可能大動作回應

葉倫：拜登大幅調高中國商品關稅 北京可能大動作回應
葉倫：應對中國生產過剩傾銷 美不排除任何選項

葉倫：應對中國生產過剩傾銷 美不排除任何選項

熱門新聞

「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
疫情期間保護條款屆滿失效之後，過去一年許多民眾紛紛被俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

2024-05-14 10:09
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50
美國賓州蔓越莓鎮一處迷你超市的「兆彩」顯示器2023年1月12日展示了預估頭獎為13.5億美元。資料照片。（美聯社）

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

2024-05-15 07:18
疾病防治中心數據指出，2012至2022年間，55歲以上長者梅毒、淋病和披衣菌感染率增加超過一倍。美聯社

美國長者性病感染率大增 原因何在？

2024-05-15 14:20
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10

超人氣

更多 >
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲
郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓