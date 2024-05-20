對億萬富豪開徵全球富人稅？葉倫打回票

財政部長葉倫。(路透)

華爾街日報20日獨家報導，巴西 、法國與其他國家拋出向億萬富豪開徵全球富人稅 (global wealth tax)的提議，正在德國法蘭克福(Frankfurt)訪問的財政部長葉倫 (Janet Yellen)則打回票。

報導指出，20國集團(Group of 20)高峰會議今年將在巴西舉行，巴西希望抓住機會呼籲與會國家採取聯合行動，對超級富豪開徵全球富人稅，好讓政府有稅收可以用在稅捐收入較差的行政區。全球富人稅提議構想是比照2021年大約140國簽署參加的全球最低企業稅(global corporate minimum tax)機制，但全球最低企業稅後來在美國與其他國家則面臨阻撓。

葉倫在法蘭克福說，美國並不支持全球富人稅。她說：「我們支持累進稅制(progressive taxation)，可是透過某種共同的全球制度對億萬富人課稅，稅收則以某種方式另外分配，我們則不支持這種達成目的的手段。我們是不會加入的。」

報導指出，葉倫本周稍後將與七大工業國(G7)財長開會，全球富人稅的提議預料將是會中討論議題之一。

除了巴西、法國之外，西班牙、德國、南非等國官員曾討論推出計畫，規定億萬富豪所有資產每年至少要繳稅2%。

華爾街日報分析，支持全球富人稅的倡議人士表示，全球課稅將可避免富人為了避稅而把財富轉移到其他國家，全球富人稅可以讓各國政府增加稅收，有經費能夠推動施政計畫，還可以透過稅務規定減少越來越嚴重的貧富不均的問題。

葉倫曾經大力推動全球最低企業稅，規定企業必須在經營事業地區至少繳交15%企業稅，但提案遭共和黨反對而尚未獲得國會通過。