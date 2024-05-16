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美乳牛感染禽流感人類也危險？感染症專家曝留意2重點

記者李青縈、賴昀岫／台北即時報導
美國乳牛爆發禽流感疫情，更感染一名人類輕症。感染症學會秘書長黃建賢指出，跨物種傳染重點要關注「致病力」以及「嚴重程度」，必須關注是否發生突變讓傳染力提高。乳牛示意圖。本報資料照片。
美國乳牛爆發禽流感疫情，更感染一名人類輕症。感染症學會秘書長黃建賢指出，跨物種傳染重點要關注「致病力」以及「嚴重程度」，必須關注是否發生突變讓傳染力提高。乳牛示意圖。本報資料照片。

美國出現全球首起乳牛感染禽流感 ，連貓、羊都爆發高病原性禽流感H5N1疫情，另有一例人類輕症有結膜炎症狀。台灣感染症學會秘書長黃建賢指出，跨物種傳染重點要關注「致病力」以及「嚴重程度」，必須關注是否發生突變讓傳染力提高。台灣公衛專家何美鄉也說，要持續觀察病毒變異狀況，看是否會在人類身上演變為重症。

美國近期出現乳牛因野生鳥類感染禽流感事件。台灣疾管署發言人曾淑慧表示，美國科學家以現有證據推測，可能是乳牛攝入「被感染H5N1病毒野鳥糞便污染的牧草」所導致，而乳牛之間，則可能是由機械傳播（擠乳器、或清潔步驟器械的接觸）而造成傳播。

黃建賢說，H5N1為舊的禽流感型別，但原本僅是感染人類與禽鳥，一旦發生跨物種感染，必須看致病力及嚴重程度。跨物種感染出現時，過去不曾被感染過的新物種，因為免疫系統不認識該病毒，免疫反應會比較強，嚴重程度會比較高，但傳染力低；但若出現病毒突變或基因交換，導致傳染力變強時，就可能導致大流行。

黃建賢以新冠病毒為例，他說，新冠病毒傳染力高，但是流行一段時間，幾年後免疫系統對其認識後，就會漸漸趨於流感化。香港禽流感疫情已持續10多年，傳染力沒有增加，感染人數也不多。

何美鄉表示，約兩周前注意到美國傳出相關疫情，美國目前相關資料也不多，當地認為病毒已經在乳牛間傳播一陣子了，但目前尚未有資訊顯示病毒變異趨近適合感染人，也就是說並未顯示病毒容易在人類之間傳播。

「（禽流感）在乳牛身上是滿特別的」，何美鄉說，乳牛感染的病況，目前看來沒有很嚴重，主要為產乳量減少，而人感染的症狀也相對輕微，目前有通報的個案，是接觸乳牛後感染結膜炎的患者，現階段就是持續觀察病毒變異狀況，看會不會演變為重症，需要再仔細觀察。

另，台灣疾管署指出，根據國際基因庫近期美國乳牛H5N1禽流感案其核酸序列進行比對分析，美國乳牛中H5N1病毒的PB2、PB1、NP與NS等四段基因均源自北美病毒株，與台灣禽鳥所檢出的H5N1為不同病毒群。

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