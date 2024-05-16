最高法院同意 路州今年大選用非裔居多數的選區畫分

最高法院15日裁定，路易斯安納州今年大選時可以採用增加一個非洲裔居多數的國會選區畫分。(美聯社)

最高法院15日裁定，路易斯安納州 今年大選時可以採用增加一個非洲裔居多數的國會選區畫分。華盛頓郵報 分析，距離2024年選舉投票只剩六個月，最高法院裁決對非洲裔選民及民主黨來說都是好消息。

路州國會選區畫分遭到聯邦法院認定以種族因素進行奇形怪狀「傑利蠑螈」(racial gerrymander)選區畫分裁定違憲，路州共和黨籍民選官員及非裔選民代表上個月向最高法院聲請緊急上訴，要求大法官 做出裁決以免選區畫分出現混淆。路州人口約有三分之一為非洲裔。

美聯社報導分析，最高法院15日的裁決並未涉及聯邦法院對於路州選區畫分過度仰賴種族因素的批判，大法官只避免路州對於今年大選再次進行選區重畫，最高法院接下來還會聆聽是否撤銷路州選區畫分規定的言詞辯論。

最高法院15日裁決中，三位自由派大法官均持不同意見。傑克森(Ketanji Brown Jackson)在不同意見書中寫道，聯邦法院檔下路州選區畫分之後，應該讓路州有機會研擬新的選區畫分方式，而不是直接交由最高法院介入處理。

路易斯安納州檢察長莫瑞爾(Elizabeth Murrill)表示，對於最高法院裁決感到欣慰。

莫瑞爾在聲明中表示，路州州務卿多次強調，5月15日之前一定要對國會選區畫分獲得決定，非常感謝最高法院讓這次選舉能夠穩定舉行。

過去兩年，路州國會選區畫分引發司法攻防戰，畫分結果兩度遭到聯邦法院擋下。

華盛頓郵報分析，最高法院裁決結果將牽動眾議院多數席次由哪一黨掌握。

在這起訴訟中代表非洲裔選民的「全國有色人種促進法律協會」(NAACP)法律辯護基金(Legal Defense Fund)律師奈費(Stuart Naifeh)表示，對於非裔選民及路州來說，最高法院都做出了正確的裁決結果。