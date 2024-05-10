太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報…美國可見「極光」
強烈太陽磁暴10日起衝擊地球，周末可能在美國釀造「極光」奇觀，也可能中斷供電與通訊，國家海洋與大氣總署（NOAA）20年來首度發出太陽磁場風暴警報。
NASA太陽動力觀測站的攝影機5月9日捕捉到不尋常的太陽磁場風暴，衝擊波10日下午比預測早了幾小時抵達地球，NOAA立即發出警報，說其效應可能持續整個周末，到下周才結束。
該署不但通知電廠管理人，以及在地球軌道上的太空飛行器，也提醒聯邦緊急事故管理局預做準備。
該署太空天氣預測中心科學家史定伯格（Rob Steenburgh）說，「地球上絕大多數人倒不必做什麼防範。」
NOAA說，這陣太陽磁場風暴最南邊可能在美國的阿拉巴馬州和北卡羅來納州產生「極光」奇觀。不過，這也很難講，專家認為不會像是北極地區才看得到的多彩極光，頂多會有幾抹淡綠色的閃光。
再怎麼說，史定伯格認為，極光就是「太空氣象的贈禮。」他和同事們都說，手機的照相機比肉眼更敏感，能夠看出最漂亮的極光。
太空天氣預測中心營運長貝特衛（ Mike Bettwy）建議有興趣的人，不妨拿出手機往空中拍它幾張，「說不定會有不錯的作品」可留作紀念。
太空天氣預報員達爾（Shawn Dahl）說，史載最激烈的太陽磁爆發生於1859年，美國中部，甚至夏威夷，都出現極光，「這次，我們預期沒那麼厲害，」不過可能也很接近。
他說，目前這陣磁暴，屬一到五級中的第四級，只會對電網中，傳輸高壓電的電線構成風險，對平常住家的電線沒有影響；人造衛星可能受到影響，航行路線若遭阻斷，對地面的通訊服務也會受阻。
2003年強烈的太陽磁爆就曾讓瑞典全國斷電，也破壞了南非的變電器。NOAA說，即使磁暴已過，導航衛星和地面接受器之間的訊號，仍可能出現亂碼或失聯，不過，導航衛星很多，斷訊也段不了多久。
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