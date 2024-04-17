北約憂川普回鍋 波蘭總統將在紐約會川普

波蘭總統杜達（左）2020年6月訪問白宮，會晤時任美國總統川普（右）。（美聯社）

美聯社引述一名知情人士證實，波蘭總統杜達17日將在紐約會晤美國前總統川普 。杜達力挺援助烏克蘭 ，卻也欣賞川普。部分波蘭人士擔心，兩人拉近關係將不利華沙與美國拜登政府的關係，但也有人期待杜達利用與川普的交情來推動支持援烏。

杜達此前在紐約參與聯合國會議，川普也因為豔星封口費刑案到紐約出庭，傳兩人計畫在晚宴會面。杜達為右翼民粹主義者，這屆任期2025年結束，他曾提議將波蘭一座軍事基地命名為「川普堡」。2020年杜達在競選連任之路苦戰時，時任總統川普曾在白宮接待杜達。

波蘭為北約 組織會員並和烏克蘭接壤，杜達已喊話華府提供基輔更多援助來抗俄。

北約多國領袖正對川普可能在今年大選擊敗拜登嚴陣以待，畢竟川普不時抨擊北約，即使俄軍全面侵烏後也未改變。不過川普上周展現潛在轉變，稱若是用貸款形式，可能支持提供基輔新的經費。

烏北城市切爾尼戈夫17日甫遭空襲，已知17人喪命，數十人受傷。法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基將該起攻擊歸咎於俄國，但也說西方應強化協助烏國防空，「要是烏克蘭取得充分防空設備，且全球抵抗俄國恐怖的決心充足，這就不會發生了」。

目前，美國共和黨國會議員還在針對提供烏克蘭、以色列和台灣等盟邦的外援法案彼此爭論。