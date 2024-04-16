彈劾梅奧卡斯條款 眾院正式送交參院

國安部長梅奧卡斯。（美聯社）

眾院 16日正式向參院 提交彈劾 國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)條款，預計參院將進行非常短暫的審判，並可能在本周末結束。共和黨人要求參院進行全面審判，並設法拖延流程，希望藉此讓更多人關注他們聲稱梅奧卡斯未能減少非法移民入境和也未能確保南部邊境安全的問題。

與眾院過去兩度彈劾川普做法相同，彈劾經理將兩篇彈劾文從眾院送出，在眾院國安委員會主席馬克．格林(Mark Green)和極右翼眾議員馬喬里．格林(Marjorie Taylor Greene)帶領下，11名共和黨彈劾經理或檢察官莊嚴穿過圓形大廳，到達參院；然後由參院武官吉布森(Arms Karen Gibson)宣布開啟彈劾審判。

參院臨時議長莫瑞(Patty Murray)將主持審判，她和其他99名參議員17日下午將宣誓就任陪審員。目前不清楚審判將持續多久，但參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，參院將「迅速」處理此事。他15日演講表示，「彈劾永遠不該被用來解決政策分歧，這將為國會樹立可怕先例。」

控制眾院的參院民主黨人預計將聯合投票駁回或擱置彈劾。參院51名民主黨人無人表示支持彈劾梅奧卡斯，甚至有少數共和黨參議員表示彈劾毫無價值。

共和黨籍議長強生(Mike Johnson)原訂10日將彈劾梅奧卡斯條文送交參院，但參院保守派遊說強生延後行動，以免全案被民主黨迅速駁回。

梅奧卡斯是首位領導國土安全部的拉丁裔部長，現在成為史上第二位被眾院彈劾的內閣部長。

眾院共和黨人在兩篇彈劾文中指控梅奧卡斯因未能執行移民和邊境安全法，犯下重罪和輕罪，每年導致數百萬無證移民非法進入美國，在對國會宣誓下說謊。

民主黨痛批共和黨彈劾案是出於政治動機、在總統選舉前幾個月發起的「騙局」。部分保守派人士也反對彈劾梅奧卡斯，認為此舉不恰當；川普盟友、北達科他州參議員克拉默(Kevin Cramer)稱此為「最糟糕最愚蠢的作法和時間利用」。