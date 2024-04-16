前軍方財務顧問挪用陣亡士兵壽險基金認罪 恐關數十年

司法部長加蘭德。（美聯社）

前陸軍財務顧問克拉菲(Caz Craffy)被指控趁職務之便從陣亡士兵壽險基金挪用數百萬美元，16日在聯邦法院認罪，並與檢察官達成協議，恐因此入獄多年。

克拉菲擔任軍方財務顧問時，為失去親人的陣亡士兵家人提供基本的財務指導，在「華盛頓郵報」(Washington Post)一項調查發表過後，聯邦調查人員去年指控克拉菲非法利用職務之便，為他所兼職的經紀公司招攬客戶。當局稱，克拉菲掌控 20 個陣亡士兵家屬的帳戶，進行不當交易、累計損失 340 萬美元，卻從中賺取約140 萬美元佣金。

今年41歲的克拉菲被控犯有10項罪名，包括電匯和證券詐欺。根據認罪協議，他將被求處 8至10 年監禁。 主審此案的法官預訂8月裁決，屆時將一併確定克拉菲必須支付的賠償金額。

一旦在審判中被定罪，克拉菲將面臨數十年監禁。他的代表律師未立即出面置評。

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)透過聲明稱，鎖定美國陣亡軍人家屬並從他們身上偷竊的人將被追究罪行與責任；沒有什麼可挽回這些家庭失去至愛家人的巨大損失，司法部將致力保護他們免受進一步傷害。

此案由新澤西州 聯邦檢察官辦公室負責處理。

新達成的認罪協議反映出受害家屬的正義之聲；他們說，克拉菲利用他們的脆弱，他們對軍方的信任被侵犯。

調查人員、議員與軍方官員都對這項罪行大感震驚；在得知克拉菲犧牲寡婦和兒童來謀取私利後，國會去年通過立法，對國防部 提出嚴格新要求，加強軍方財務顧問的審查程序。

克拉菲是陸軍預備役(Army Reserve)少校，目前尚不清楚他是否會面臨軍事司法系統進一步的處罰。

陸軍預備役女發言人萊昂哈特中校(Lt. Col Addie L. Leonhardt)聲明，該單位致力追究未遵守國防部和陸軍政策者的責任，非常嚴肅看待，並將根據陸軍法規和「軍事司法統一法典」(Uniform Code of Military Justice)解決問題，確實採取正當程序。