我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

震驚…詐欺猖獗 美政府每年損失高達5000多億

鮑爾說利率不變 史指收跌 道指中止六連跌

前軍方財務顧問挪用陣亡士兵壽險基金認罪 恐關數十年

編譯周芳苑／綜合16日電
司法部長加蘭德。（美聯社）
司法部長加蘭德。（美聯社）

前陸軍財務顧問克拉菲(Caz Craffy)被指控趁職務之便從陣亡士兵壽險基金挪用數百萬美元，16日在聯邦法院認罪，並與檢察官達成協議，恐因此入獄多年。

克拉菲擔任軍方財務顧問時，為失去親人的陣亡士兵家人提供基本的財務指導，在「華盛頓郵報」(Washington Post)一項調查發表過後，聯邦調查人員去年指控克拉菲非法利用職務之便，為他所兼職的經紀公司招攬客戶。當局稱，克拉菲掌控 20 個陣亡士兵家屬的帳戶，進行不當交易、累計損失 340 萬美元，卻從中賺取約140 萬美元佣金。

今年41歲的克拉菲被控犯有10項罪名，包括電匯和證券詐欺。根據認罪協議，他將被求處 8至10 年監禁。 主審此案的法官預訂8月裁決，屆時將一併確定克拉菲必須支付的賠償金額。

一旦在審判中被定罪，克拉菲將面臨數十年監禁。他的代表律師未立即出面置評。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)透過聲明稱，鎖定美國陣亡軍人家屬並從他們身上偷竊的人將被追究罪行與責任；沒有什麼可挽回這些家庭失去至愛家人的巨大損失，司法部將致力保護他們免受進一步傷害。

此案由新澤西州聯邦檢察官辦公室負責處理。

新達成的認罪協議反映出受害家屬的正義之聲；他們說，克拉菲利用他們的脆弱，他們對軍方的信任被侵犯。

調查人員、議員與軍方官員都對這項罪行大感震驚；在得知克拉菲犧牲寡婦和兒童來謀取私利後，國會去年通過立法，對國防部提出嚴格新要求，加強軍方財務顧問的審查程序。

克拉菲是陸軍預備役(Army Reserve)少校，目前尚不清楚他是否會面臨軍事司法系統進一步的處罰。

陸軍預備役女發言人萊昂哈特中校(Lt. Col Addie L. Leonhardt)聲明，該單位致力追究未遵守國防部和陸軍政策者的責任，非常嚴肅看待，並將根據陸軍法規和「軍事司法統一法典」(Uniform Code of Military Justice)解決問題，確實採取正當程序。

司法部 國防部 新澤西州

上一則

水泥砂冒充骨灰 詐紓困金任遺體腐爛 殯葬業夫婦恐關20年

下一則

震驚…詐欺猖獗 美政府每年損失高達5000多億

延伸閱讀

美軍新陸基飛彈系統登陸菲國 第一島鏈首現蹤

美軍新陸基飛彈系統登陸菲國 第一島鏈首現蹤
軍中壓力大 19歲士兵收假前墜樓亡

軍中壓力大 19歲士兵收假前墜樓亡
台首例1年義務役入伍2天就逃兵 軍方將重懲

台首例1年義務役入伍2天就逃兵 軍方將重懲
恐嚇殺校內猶太人 康乃爾華生認罪

恐嚇殺校內猶太人 康乃爾華生認罪

熱門新聞

桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

2024-04-11 14:00
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元的情況下，購買中位數價位的房屋。(Pexels)

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

2024-04-13 12:42
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

2024-04-15 14:25
挺巴勒斯坦人士15日上午在全國多地發起為「阻斷全球經濟以解放巴勒斯坦」抗議活動。(擷自Instagram@chicagodissenters)

挺巴示威人士 封鎖金門大橋、歐海爾機場與費城等地交通

2024-04-15 17:23
川普今年2月前往位於曼哈頓的紐約州高院。(路透)

他們不是川粉…封口費案15日開審 她說「川普必遭定罪」

2024-04-10 11:10

超人氣

更多 >
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了

粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…