岸田美國國會演說全程英語 矢言與美共擔全球責任

日本首相岸田文雄今天於美國國會發表英語演說。(歐新社)

日本 首相岸田文雄 今天於美國國會發表英語演說，強調隨著地緣政治格局變化及日本信心的增強，日本不再局限於擔任美國最親密的盟友，而是著眼成為全球合作夥伴，與美共同承擔國際責任。

岸田文雄正於美國訪問，今天在國會以「未來之路：我們的全球合作夥伴關係」（For the Future: Our Global Partnership）為題發表英語演說，登場前，國會議員起身鼓掌歡迎長達20多秒。

岸田文雄幽默回應，「謝謝大家，我在日本國會可是從來沒受過這麼熱烈的掌聲」。他接著細數與美國的淵源，提到童年時期在紐約上小學的經驗，表示當時是班上唯一的日本人，同學仍友善接納。

他也回憶父親搭地鐵去曼哈頓工作，以及瘋美國職棒、吃熱狗、觀賞尼加拉瓜大瀑布，和看「摩登原始人」等種種美好過往，「雖然我從來不知道該怎麼翻譯yabba dabba doo」，再掀現場掌聲。

他話鋒一轉表示，世界正處於歷史的轉折點，全球自由及民主受到威脅。中國當前的軍事行動，對日本及國際社會帶來空前的戰略挑戰，今日烏克蘭有可能是明日東亞。

岸田文雄向「單槍匹馬維護國際秩序的美國人」喊話：日本已經準備好與美國一同承擔國際責任。

「我了解，肩負這樣的期待是種沉重的負擔。雖然世界期待你（美國）的領導，但你（美國）不應該扛起所有國際責任。」

他說，身為美國最親密的友人，日本會與美國同行，捍衛法治及自由，「你不是孤單獨行，我們與你同在」，這不僅為了雙邊的人民，更是為了所有人。

岸田文雄舉例，日本2022年宣布大幅增加國防預算，並擁有反擊能力及強化網路安全，在在顯示日本成為美國全球合作夥伴的決心。日本國家安全戰略已變，印太區域穩定的不確定性促使日本改變政策和心態，「我本人就站在深化雙邊聯盟的第一線」。

岸田文雄、美國總統拜登 今天將與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談，議題將包括反制中國之道。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）日前表示，美日菲將有前所未有的互動，範圍涉及3國在南海及他處進行更密切的協調。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則說，3位領導人將宣布新倡議，以強化能源安全、經濟和海事合作、科技及網路安全的夥伴關係，以及關鍵基礎建設聯合投資。