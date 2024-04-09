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142年首見 台裔唐泰芮成洛杉磯時報首位女總編

中央社洛杉磯8日綜合外電報導
美國「洛杉磯時報」正式任命台裔的唐泰芮為總編輯。(圖取自洛杉磯時報網頁)
美國「洛杉磯時報」正式任命台裔的唐泰芮為總編輯。(圖取自洛杉磯時報網頁)

美聯社報導，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今天正式任命台裔的唐泰芮（Terry Tang，音譯）為總編輯，她也成為該報創立142年以來首位出任該職的女性。

洛杉磯時報自去年開始大規模裁員，任職2年半的前總編梅瑞達（Kevin Merida）也在今年1月離職。該報在宣布上述任命的報導中稱，唐泰芮臨危受命、暫代總編後，就開始重組編輯室，建立自己的領導團隊，同時也更加重視傳統新聞報導。

洛時老闆黃馨祥（Dr. Patrick Soon-Shiong）透過聲明表示，「泰芮在短時間內證明，她有能力把我們透過重要報導建立的新聞卓越傳統，繼續發揚光大。」

「她了解我們的使命就是成為民主蓬勃發展的支柱，也明白洛杉磯時報的聲音在吸引人們對重大議題的關注上具備關鍵作用。不僅對我們的城市和世界來說是如此，對經常受到忽視的人們來說更是如此。」

這項任命案適逢洛時最動盪的1年。今年1月，該報宣布裁減編輯室20%以上、至少115名員工，其中包括資深編輯、攝影師和影音部門成員。去年6月，洛時也裁減了70多個職位，約占整個編輯室的13%。

唐泰芮8日發布聲明指出，「洛杉磯時報及其優秀的編採團隊每天都在改變加州和這個國家的生活。我很榮幸有機會領導這個能為社會服務的機構，並讓新聞成為讀者不可或缺的必需品。」

現年65歲的唐泰芮生於台北，和家人在日本居住幾年後，於6歲時移民洛杉磯。她擁有耶魯大學（Yale University）經濟學學士學位和紐約大學（New York University）法學學位。1990年代初期，她曾擔任哈佛大學尼曼研究員（Nieman Fellow）。

唐泰芮於2019年加入洛時，擔任社論版副主編，未來也將繼續管理社論版。在加入洛時前，她曾在美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）工作2年，擔任出版和社論部門主管。更早之前，她在「紐約時報」（The New York Times）任職了長達20年，並曾擔任多項職位。

洛杉磯 耶魯大學 加州

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