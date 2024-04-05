今年參院最可能翻盤的十席 僅克魯茲為共和黨籍

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。（路透）

CNN 5日報導，根據選舉募款結果、採訪報導以及歷史數據，今年參院最可能翻盤的十席當中，民主黨 與無黨籍共占九席，唯一共和黨席次是德州聯邦參議員 克魯茲(Ted Cruz)；翻盤可能最高的前三個席次來自西維吉尼亞州 、蒙大拿州以及俄亥俄州，共同點為現任參議員雖為民主黨籍，但選區在過去兩次總統大選投票時，前總統川普得票率均領先。

民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)的席次，被列為最可能翻盤十席的第一名。曼欽去年11月宣布不再角逐連任，基本上等於已把席次讓給共和黨，民主黨僅享些微領先的參院多數面臨威脅。

今年選舉都將爭取連任的蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)及俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)，排在最可能翻盤十席的第二名與第三名。

泰斯特面臨的挑戰者是獲前總統川普背書、美國海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)退伍官兵希伊(Tim Sheehy)，希伊競選廣告強調鞏固美墨邊境安全。布朗的共和黨對手莫雷諾(Bernie Moreno)自費數百萬元投身選舉，政見包括支持頒布禁止妊娠15周墮胎的全國禁令。

排行榜第四名到第九名依次為：內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)、無黨籍亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)、賓州聯邦參議員凱西(Bob Casey)、密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)、威斯康辛州聯邦參議員巴德溫(Tammy Baldwin)、馬里蘭州聯邦參議員卡定(Ben Cardin)。

克魯茲今年角逐連任時，民主黨對手將是現任德州聯邦眾議員歐瑞德(Colin Allred)。民主黨陣營認為，與2018年民主黨候選人歐洛克(Beto O'Rourke)相比，這次歐瑞德勝算較被看好。歐瑞德在身為紅州的德州主打保障墮胎權，喊出捍衛「權利與自由」(rights and freedom)，反對德州州法禁止妊娠六周墮胎。