WSJ：中國借助AI散播假訊息 鎖定台美選民

根據科技巨擘微軟新發布的網路安全研究報告及美國官員說法，與中國政府有關聯的網路行動者日益借助人工智慧，針對美國、台灣及其他地方的選民散播假訊息。(路透)

根據科技巨擘微軟 新發布的網路安全研究報告及美國官員說法，與中國政府有關聯的網路行動者日益借助人工智慧（AI ），針對美國、台灣及其他地方的選民散播假訊息。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，這些與中國有關聯的網路活動透過社群媒體 平台的假帳號散播假訊息，試圖找出有爭議的國內政治議題，從而可能影響選舉。

微軟（Microsoft）今天新發布網路威脅報告確認了這些策略，將國家支持對外國選民秘密進行網路影響行動，與運用生成式AI工具的情況直接掛鉤，並且首度加以揭露。相關策略展現出比之前更先進的手法。

負責客戶安全與信任部門的微軟副總裁柏特（Tom Burt）接受訪問時表示，中國散播假訊息的行動在過去6個月變得更加活躍，反映與北京相關的網路攻擊活動增加。

柏特說：「我們看到他們正在進行試驗，我對接下來可能如何發展感到擔憂。」

微軟指出，它發現1月台灣總統選舉選戰期間更複雜細緻的AI內容遽增，包括出現一個AI創造的假音訊片段，顯示原本獨立參選的郭台銘聲稱自己支持另一名參選人。

這是微軟的網路威脅研究員首次發現國家行為者利用AI試圖影響外國選舉。

微軟提到，假訊息貼文截至目前並未獲得許多關注，但已讓人預見將會發生由國家支持的影響選舉行動。

西方情報官員曾表示，包括美國總統大選在內，他們愈來愈擔憂今年的選舉將充斥AI工具製作的誤導性影片或其他內容。

安全專家也強調，由於相對容易製作且能輕易欺騙觀眾，AI生成的假音訊片段尤其構成迫切威脅。

一些最密集運用AI的影片以台灣觀眾為目標。根據微軟研究，利用中國企業字節跳動（ByteDance）創建的工具生成的AI新聞主播，出現在各種以台灣官員為主題的影片中。

微軟指出，中國虛假訊息網絡「垃圾偽軍」（Spamouflage）自去年初就開始試驗AI生成的新聞主播，但這類內容的數量最近幾個月擴增。

柏特表示，從台灣大選看到中國「在運用AI方面的學習成果」，以及中國「顯著升級在（散播假訊息）行動中使用的圖像和資訊的品質」。

美國情報界最近公布的年度全球威脅報告指出，中國政府特務「已增進他們執行秘密影響行動及散播假訊息的能力」。同時，中國正在「試驗生成式AI」，並加大力道試圖改變美國對一些議題的論述，包括香港和台灣議題。

根據微軟報告，它稱為Storm-1376（又名垃圾偽軍、龍橋）的威脅行為者是散播假訊息活動的罪魁禍首。至少自2019年開始，西方的網路威脅研究者便持續對其進行追蹤。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta旗下平台去年移除了數以千計與垃圾偽軍相關的帳號，並稱這是當時所知全球規模最大的秘密影響行動。