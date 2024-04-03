我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

道指連跌3日 史指本周首度收漲

跨國軍事合作有助穩定 坎伯：AUKUS能影響台海情勢

記者張文馨／華盛頓即時報導
副國務卿坎伯。(聯合報系資料照片)
副國務卿坎伯。(聯合報系資料照片)

副國務卿坎伯（Kurt Campbell）3日在華府智庫新美國安全中心（CNAS）表示，美英澳共同投入的AUKUS潛艦計畫，對於台海在內的狀況都能造成巨大影響，路透解讀為，將能協助台灣抵禦中國的行動。

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）2023年成立後，讓美國與英國在未來能協助澳洲發展其核動力潛艦艦隊，美國將出售並協助澳洲打造潛艦；北京認為這是美國結盟澳洲壯大軍事力量，在印太區域投射軍力，以遏制解放軍發展。

AUKUS推手坎伯3日表示，會盡力克服當前的供應鏈問題，持續推動這項計畫；他也罕見地將AUKUS連結台灣安全，他說，AUKUS潛艦能帶來更長程的打擊能力，這對於包含台海在內的各種狀況都可以造成巨大影響。

路透報導，AUKUS建立以來，美英澳三國都避免公開連結台海議題，澳洲拒絕承諾，會在台海爆發軍事衝突時支持美國。

坎伯表示，美國和其他國家共同面對當前的安全環境挑戰，維持和平與穩定的最佳方式，不是美國單打獨鬥，而是是深入且具建設性地與盟友夥伴合作。

針對各處潛在的衝突熱點與各種可能的情境，坎伯說，應由各國共同採取行動，在印太區域，美國與日本、澳洲、南韓和印度都在密切合作，不僅普遍提升能力，也可以強化嚇阻力量。

坎伯表示，除了外交結盟，在軍事領域和盟友夥伴密切合作，將帶來強化和平與穩定的結果。

此外，坎伯提到，他反省在歐巴馬政府時期，推動重返亞洲（Pivot to Asia）政策時，給外界美國將注意力從歐洲移開，專心經營亞洲的印象；如今，他大力推動印太區域以外的國家參與印太事務。

坎伯舉例，美國和英國多次就台海議題深入討論和推演，英國大力參與美國維持台海和平穩定的努力，這項努力既堅實且持續發展中。

針對下周即將登場的美日菲三方峰會，坎伯說，三國將承諾在南海和其他地方更密切的協調與往來；他說，無論是在台海或南海，世界各國比起過去更願意站出來發聲，並採取實際行動，這有助於威懾。

AUKUS 澳洲 供應鏈

上一則

緬因州中國女留學生陳屍停車場 被判定自殺

延伸閱讀

快速通關變貴 10月全面漲至120元

快速通關變貴 10月全面漲至120元
一洲焦點／台灣大地震、拜習通話、美國以色列關係

一洲焦點／台灣大地震、拜習通話、美國以色列關係
日本度假感受文化衝擊 名嘴批美國「骯髒又噁心」：我們活像豬

日本度假感受文化衝擊 名嘴批美國「骯髒又噁心」：我們活像豬
拜習通話 強調台海和平 拜登重申一中 不支持台獨

拜習通話 強調台海和平 拜登重申一中 不支持台獨

熱門新聞

不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39
前總統川普任內白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)。（路透）

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

2024-03-29 12:19
CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。資料照片。路透 / 美國海軍

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

2024-03-30 10:53
受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%。（Pexels）

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

2024-04-01 11:55
印度顧問公司塔塔諮詢服務(Tata Consultancy Services，TCS)。（路透）

3個月內開除22人 顧問公司遭控偏愛低薪印度籍H1-B員工

2024-03-29 09:24

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖