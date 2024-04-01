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川普愚人節交1.75億美元保證金 川普大廈暫逃被扣押命運

編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普最新在美國時間1日愚人節繳交金融詐欺案1.75億美元（約台幣56.2億元)保證金，讓川普大廈在內等房產逃過被扣押的命運。(路透)
美國前總統川普最新在美國時間1日愚人節繳交金融詐欺案1.75億美元（約台幣56.2億元)保證金，讓川普大廈在內等房產逃過被扣押的命運。(路透)

華盛頓郵報報導，美國前總統川普因金融詐欺遭紐約法官判罰鉅款，保證金加計利息約4.54億美元（折合新台幣約145億元），而在經歷籌款碰壁、紐約檢察官詹樂霞喊話如期扣押房地產再到上訴法院決議保證金砍半等一連串峰迴路轉之後，川普最新在美國時間1日愚人節繳交1.75億美元（約台幣56.2億元)保證金，讓川普大廈在內等房產逃過被扣押的命運。

2022年9月，詹樂霞指控川普及其家族事業在2011年至2021年間偽造超過200份財務報表，將名下淨資產灌水，從中詐取優惠貸款條件。而在去年經歷10周審判後，紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）今年2月判決，川普需繳超過3.54億美元的不法所得，加計利息約4.54億美元。

對此川普必須支付4.54億美元保證金才能在提出上訴期間讓法院暫緩執行判決，可是其辯護律師團向法院表示接洽30家機構籌款皆碰壁，無力支付鉅款保證金。不過後續紐約州總檢察長辦公室致函上訴法院請求排除川普主張，並表示最快將在截止日25日扣押川普財產。

但是在啟動扣押前幾個小時，上訴法院法官小組決議寬限10天交期，並且讓川普先支付1.75億美元保證金。

不過假如川普上訴敗訴，川普還是要繳交超過4.5億美元的罰款。

川普 貸款 紐約州

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