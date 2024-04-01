共和黨參議員：川普挑選副手是能接棒執政八年的接班人

川普（左）與前副總統潘斯（Mike Pence）（右）。（路透）

共和黨 蒙大拿州聯邦參議員 戴恩斯(Steve Daines)接受Politico新聞網站訪問時說，前總統川普 挑選的競選搭檔極可能就是共和黨2028年總統候選人，也就是川普要在第二任期結束後接棒，能夠執政八年的接班人。

戴恩斯受訪時強調，川普挑選的不只是2024年的競選搭擋而已，而是未來繼續領導共和黨的接班人。

戴恩斯說：「川普下一任執政期間，這個人要能亦步亦趨追隨川普，並且成為2028年總統候選人，緊接著川普之後當滿八年總統。」

川普與前副總統潘斯(Mike Pence)之間的關係，在2020年選後因為川普拒絕承認敗選而急轉直下。潘斯上個月表示，基於良心無法在這次大選為川普背書。

英國倫敦國王學院(King's College London)美國政治研究中心學者吉弗特(Thomas Gift)對新聞周刊(Newsweek)表示，川普挑選的副手對於共和黨2028年總統選舉將有重要影響。

他說，美國歷史上共有15位副總統後來成為總統，因此每位總統候選人都會思考副手有朝一日變成接班人的可能性。

吉弗特分析，能不能選贏的考量還是最重要，川普當然想要挑選能夠延續自己政績的人選，「不過，當務之急還是要找一個能夠幫忙打贏選戰的人」。

Politico新聞網站報導，接近川普選舉團隊的消息人士說，川普挑選副手的過程可能採取以往擔任製作人兼主持人的實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)形式。

截至目前為止，川普副手人選呼聲最高的包括南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、南達科他州長諾姆(Kristi Noem)、佛羅里達州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)、俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)以及曾角逐2020年民主黨總統初選的夏威夷州前聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)。