我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：贊助民眾未獲善待 川普及共和黨小額捐款縮水

紐約州兩黨總統大選初選 4/2將正式投票

共和黨參議員：川普挑選副手是能接棒執政八年的接班人

記者顏伶如／即時報導
川普（左）與前副總統潘斯（Mike Pence）（右）。（路透）
川普（左）與前副總統潘斯（Mike Pence）（右）。（路透）

共和黨蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)接受Politico新聞網站訪問時說，前總統川普挑選的競選搭檔極可能就是共和黨2028年總統候選人，也就是川普要在第二任期結束後接棒，能夠執政八年的接班人。

戴恩斯受訪時強調，川普挑選的不只是2024年的競選搭擋而已，而是未來繼續領導共和黨的接班人。

戴恩斯說：「川普下一任執政期間，這個人要能亦步亦趨追隨川普，並且成為2028年總統候選人，緊接著川普之後當滿八年總統。」

川普與前副總統潘斯(Mike Pence)之間的關係，在2020年選後因為川普拒絕承認敗選而急轉直下。潘斯上個月表示，基於良心無法在這次大選為川普背書。

英國倫敦國王學院(King's College London)美國政治研究中心學者吉弗特(Thomas Gift)對新聞周刊(Newsweek)表示，川普挑選的副手對於共和黨2028年總統選舉將有重要影響。

他說，美國歷史上共有15位副總統後來成為總統，因此每位總統候選人都會思考副手有朝一日變成接班人的可能性。

吉弗特分析，能不能選贏的考量還是最重要，川普當然想要挑選能夠延續自己政績的人選，「不過，當務之急還是要找一個能夠幫忙打贏選戰的人」。

Politico新聞網站報導，接近川普選舉團隊的消息人士說，川普挑選副手的過程可能採取以往擔任製作人兼主持人的實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)形式。

截至目前為止，川普副手人選呼聲最高的包括南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、南達科他州長諾姆(Kristi Noem)、佛羅里達州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)、俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)以及曾角逐2020年民主黨總統初選的夏威夷州前聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)。

川普 共和黨 參議員

上一則

推動高速公路 聯邦和環保唱反調

下一則

衛生部：婦科內診之前醫院必須取得病患書面同意

延伸閱讀

華郵：贊助民眾未獲善待 川普及共和黨小額捐款縮水

華郵：贊助民眾未獲善待 川普及共和黨小額捐款縮水
「他會減稅」億萬富豪回頭挺川普

「他會減稅」億萬富豪回頭挺川普
美企急發債 防拜登、川普對決給市場帶來不確定性

美企急發債 防拜登、川普對決給市場帶來不確定性
笑他破產、失敗者…拜登新戰略：激怒川普

笑他破產、失敗者…拜登新戰略：激怒川普

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09
美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋26日凌晨遭貨輪「達利號」撞上後坍塌，事故前「達利號」發出警告，稱在離港時失去動力，可能撞上橋梁。（路透）

意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」

2024-03-26 09:26

超人氣

更多 >