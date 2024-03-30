除了基伊大橋 美國還有另7座橋梁脆弱 被撞恐坍塌

連結舊金山和奧克蘭的海灣大橋。(路透)

華爾街日報(WSJ)報導，巨大貨櫃輪撞擊的巴爾的摩市基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)的類似全美各大橋不少，橋下空隙相同大的橋梁不到十座，但它們都有弱點，哪怕橋下橫幅空間單一鋼製構件張力出錯，都可能導致橋梁坍塌。

國家運輸安全委員會(NTSB)標示出基伊大橋26日被撞後的狀況，只是，大橋不是因關鍵鋼構件被撞到而崩塌，而是垂直的水泥支撐橋墩，被撞毀壞。

工程業界表示，橋下橋墩跨距那麼長，遇到可資類比的傷害，都可能崩塌，所以可容巨輪由橋下經過的大橋遭逢的風險格外大。

撞毀基伊大橋的貨櫃輪達利號(Dali)長984呎，空船排水量9萬5000噸，能摧毀那座檢驗令人滿意的大橋，凸顯出美國運輸界一大弱點。各種船隻，例如郵輪及貨櫃輪，已經愈造愈大，特別是在巴拿馬運河2016年拓寬之後，容它們得由亞洲駛到東岸。

聯邦設有法規，要求可航行水道上方的橋梁要有保護設施，防止可能發生船隻撞擊。例如獨立隔離柵，用意是想把漂流的船隻擋開，不會碰到橋墩，還有貼在橋墩的格擋物，以吸收船隻撞擊力道。

基伊大橋在這些法規制定前就已存在；話雖如此，它的橋墩都有水泥及木質的隔離柵，1980年也吸收過一次貨櫃輪撞擊。

基伊大橋的橋下垂直空間超過180呎，容許大型貨櫃輪得以通過，進入巴爾的摩港；橋梁懸架在帕塔普斯科河(Patapsco River)上，橋墩空間寬1100呎，寬到足以讓船隻通過。

有這麼大空間的橋不多，而能容大型貨櫃輪通過的橋更少，要看水道深度及港口容納能力。其他橋梁或容大船通過，但空間較小。

國家橋梁目錄(National Bridge Inventory)指出，至少有七座橋，其中有些有雙過道，其橋下通道與基伊大橋類似。第八座橋有幾個橋墩要不是在陸地，就是鄰近陸地。其中只有一座年代比基伊大橋更古老。這八座橋都有通稱為「張力破壞控制構件」(fracture critical members)，意味即使單一鋼質構件因張力而壞掉，都可能導致橋梁坍塌。

國家運輸安全委員會主席霍曼迪(Jennifer Homendy)指出，全國有1萬7000多座破壞控制構件橋梁，基伊大橋為其中之一；數據指出，很多這類橋梁比較小，或者在國家內部，都沒基伊橋那麼大。

工程界指出，破壞控制構件與基伊大橋塌陷無關，失去垂直支撐力才是原因。

這些最大橋梁有些都是經典建築物，例如基伊大橋鄰近的切斯比克灣大橋(Chesapeake Bay Bridge)、舊金山 的金門大橋(Golden Gate Bridge)、紐約的維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)。

有些設計成某形式的懸臂橋，工程界長久以來愛用這種設計來過大型隘口。

最古老的「路易斯與克拉克橋」(Lewis and Clark Bridge)橫跨俄勒岡州 雷納市(Rainier)及華盛頓州 長景市(Longview)，啟用於1930年。橋齡最輕的是華盛頓州塔科馬海峽吊橋(Tacoma Narrows Bridge)第二段，啟用於2007年。

另幾座危險大橋是加州的「舊金山奧克蘭海灣大橋」(San Francisco-Oakland Bay Bridge)、新澤西與紐約州之間的「喬治華盛頓大橋」(George Washington Bridge)、俄勒岡州的「聖約翰大橋」(St. Johns Bridge)。